Il terzo appuntamento di "Ballando con le Stelle" dell'11 ottobre 2025 va in onda a un orario inconsueto: a che ora inizia e perché

IPA Milly Carlucci

Ballando con le Stelle cambia di nuovo orario: proprio così. Quella di sabato 11 ottobre è la terza puntata: se la prima è iniziata come di consueto alle 20.35, la seconda, invece, ha subito uno slittamento strategico (che ha dato i suoi frutti) alle 21.35, dopo l’appuntamento con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Ma gli affezionati spettatori di Ballando dovranno attendere ancora di più per il terzo appuntamento, visto che prima c’è la partita Italia-Estonia.

Ballando con le Stelle, perché cambia orario

Piccola “novità” – o, meglio, intoppo – per la puntata di sabato 11 di Ballando con le Stelle, il popolare dance show condotto da Milly Carlucci che festeggia 20 anni. La puntata del 4 ottobre ha già visto uno slittamento nel palinsesto: lo spazio dopo il Tg1 è occupato come di consueto da Stefano De Martino con Affari Tuoi, che si scontra con La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti.

La varazione di palinsesto di sabato 11, tuttavia, è dovuta al match per le qualificazioni per i Mondiali di Calcio 2026, che sono previsti dall’11 giugno al 19 luglio. Per la partita si sfidano l’Italia e l’Estonia allo stadio “A. Le Coq” Arena di Tallinn. Quindi, Ballando con le Stelle non salta, ma inizia praticamente in seconda serata. Non è la prima volta che Ballando inizia più tardi del solito: qualcuno ricorda lo spin-off e la partita di Jannik Sinner?

A che ora inizia la puntata dell’11 ottobre di Ballando con le Stelle

A che ora potrebbe andare in onda Ballando con le Stelle? Dalle 22.45 circa, per andare in onda fino alle 2. Dopo il fischio conclusivo del match Italia-Estonia, si dà la linea a Milly Carlucci e alla sua squadra. I commenti post match, infatti, vanno in onda su Rai2. Perché non saltare l’appuntamento? In realtà, dopo la partenza definita “tiepida” contro Tu Sì Que Vales, in onda su Canale5 al sabato, Ballando ha già ripreso terreno, e il suo pregio è proprio quello di conquistare ascolti a ogni puntata.

La Carlucci stessa aveva anticipato la messa in onda di sabato 11, dopo aver commentato gli ascolti dell’ultimo appuntamento: “Grazie del supporto eccezionale che, bontà vostra, state tributando a Ballando con le Stelle. Una settimana veramente impegnativa perché dovremo fare un lavoro di grande sintesi anche sul programma. Come sapete infatti sabato partiremo subito dopo la partita di calcio. Per non finire nel cuore della notte faremo una puntata possibilmente più corta ma succosissima perché sono nate tante storie, tanti temi interessanti di cui parlare e balli pazzeschi da mostrarvi”.

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle sta già conquistando sempre più terreno: del resto, i concorrenti sono fortissimi. E il fattore B. (ovvero Barbara D’Urso), tiene alta l’attenzione e la curiosità. C’è poi una coppia che sta dando il meglio, composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: sono in testa alla classifica. Ma non sono da meno le altre coppie, considerando che molti abbinamenti sono azzeccati. Per vedere le esibizioni di sabato, però, dovremo attendere un po’ più del solito, sperando non ci siano imprevisti. Non sono infatti mancate le polemiche per la decisione di iniziare così tardi: sui social, molti hanno invitato a riconsiderare l’idea di andare in onda ugualmente.