Le anticipazioni della puntata di stasera 11 ottobre di "Ballando con le Stelle": a che ora inizia e perché slitta

IPA Milly Carlucci

Ballando con le Stelle cambia ancora orario: la terza puntata va in onda stasera dopo la partita della Nazionale Italiana di Calcio contro l’Estonia per la Qualificazione dei Mondiali 2026. L’appuntamento è con Milly Carlucci a partire dalle ore 22.50 circa, e non sono mancate le critiche per la decisione di andare in onda ugualmente, considerando la durata del programma. Ma sono le polemiche a rinvigorire la linfa vitale del dance show, tra i più longevi della storia della televisione italiana: le anticipazioni dell’11 ottobre 2025.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata dell’11 ottobre: esibizioni e ballerino per una notte

Terza puntata in arrivo per Ballando con le Stelle, che questa sera cambia orario e torna su Rai1 a partire dalle 22.50, subito dopo la partita della Nazionale. Al timone, come sempre, Milly Carlucci con il supporto di Massimiliano Rosolino. Il Ballerino per una Notte di questa settimana è Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile e vera leggenda dello sport azzurro. Scenderà in pista sulle note di We Are the Champions con la ballerina Rebecca Gabrielli.

In gara, dodici coppie pronte a sorprendere la giuria con coreografie sempre più complesse: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, ancora in testa alla classifica, proveranno a difendere il primato, mentre Barbara D’Urso, Martina Colombari, Fabio Fognini e gli altri concorrenti daranno il massimo per conquistare i giudici e il pubblico da casa. Come da tradizione, il destino delle coppie si deciderà tra giuria, social e televoto, con la possibilità di eliminazioni ma anche di clamorosi rientri. In pista, tutto è possibile. La puntata dell’11 ottobre è inoltre quella che determina i primissimi nominati all’eliminazione.

A che ora inizia la puntata dell’11 ottobre di Ballando con le Stelle

Dovrebbe iniziare circa alle 22,50, e la puntata dovrà essere condensata, senza nulla togliere allo show. Ecco perché Milly Carlucci stessa ha voluto rassicurare i tanti fan del programma, che ha già conquistato terreno dopo il “flop”, anche se non si può chiamare così, della prima puntata contro Tu Sì Que Vales.

“Grazie del supporto eccezionale che, bontà vostra, state tributando a Ballando con le Stelle. Una settimana veramente impegnativa perché dovremo fare un lavoro di grande sintesi anche sul programma. Come sapete infatti sabato partiremo subito dopo la partita di calcio. Per non finire nel cuore della notte faremo una puntata possibilmente più corta ma succosissima perché sono nate tante storie, tanti temi interessanti di cui parlare e balli pazzeschi da mostrarvi”.

E in effetti siamo curiosi di scoprire di più sulla “rabbia” di cui ha parlato Barbara D’Urso: “Ho una rabbia dentro, gli neultimi due anni mi sono capitate cose molto forti. E ora ho un fuoco dentro, una rabbia da esternare”. Il fattore “B” è di certo catalizzante per Ballando, che si ritrova ogni sabato sera a sfidare uno dei programmi di punta di Mediaset (e di Fascino), ovvero Tu Sì Que Vales. Ma, come sempre, la forza del programma è la sua crescita nel tempo, assicurata da ciò che si affronta nel corso delle puntate.