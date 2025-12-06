Affari Tuoi, si gioca in tre ma 50000 euro sfumano: De Martino decisivo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino

La puntata del 6 dicembre di Affari Tuoi si apre con un’atmosfera decisamente natalizia. Stefano De Martino introduce lo studio illuminato da luci calde, ghirlande e dettagli dorati che anticipano l’arrivo delle feste, creando un quadro perfetto per la partita del concorrente della serata: Stefano, rappresentante della Regione Lazio.

Affari Tuoi, questa sera si gioca in tre

Fin dai primi minuti, il concorrente si racconta con sincerità perché condivide un momento importante della sua vita privata: il matrimonio fissato per luglio 2027 e la notizia, ancora più emozionante, che la compagna è in dolce attesa. Un’intimità che scalda la scena e coinvolge anche il Dottore, al quale Stefano rivela i due nomi in lizza per il bambino: Gabriel o Lorenzo. Con queste premesse, la partita sembra già scritta.

Sul fronte del gioco, però, la serata comincia in salita. Una mano forse troppo sicura o semplicemente sfortunata porta Stefano ad aprire subito il pacco da 300000 euro, un colpo che potrebbe demoralizzare chiunque. Eppure, sostenuto dal pubblico e da uno Stefano De Martino particolarmente partecipe, il concorrente continua a giocare con lucidità.

A seguire arrivano diversi tiri blu che rimettono un po’ d’ordine nella tensione iniziale, finché non compare una nuova ombra: il pacco da 75000 euro. È evidente che la curva emotiva della partita assomigli a un’altalena in corsa (che dà un po’ alla testa, visti i brani a ripetizione per ballare e per dimenticare). Proprio in quel momento arriva la prima offerta del Dottore, 27000 euro, un tentativo di far vacillare Stefano sfruttando il momento critico. Ma il concorrente non cede: rifiuta, deciso a inseguire un equilibrio che la sorte sembra negargli.

La corsa fino al riscatto

Il tiro successivo è devastante: cadono i 200000 euro, una perdita che pesa. Ma il gioco cambia ritmo poco dopo. Stefano ingrana una serie di scelte fortunate che riaprono gli spiragli, e perfino Gennarino, il jack russell più atteso dai telespettatori, fa il suo ingresso, risollevando clima e speranze. Arriva un’altra offerta del Dottore, nuovamente 27000 euro, ma ancora una volta il concorrente declina.

La partita, però, non smette di essere crudele: stavolta a sparire è il pacco da 300000 euro. Una mazzata che segna un prima e un dopo. A quel punto il Dottore decide di cambiare strategia e propone uno dei momenti più delicati del programma: il cambio del pacco. Stefano accetta, forse intuendo che ormai è il momento di rischiare tutto. Ma l’azzardo non lo premia: perde 50000 euro.

Nonostante l’ennesima caduta, il Dottore tenta un ultimo affondo psicologico offrendo 15000 euro. Stefano, coerente con il suo percorso, rifiuta ancora una volta.

E proprio quando la serata sembra ormai avviata verso una conclusione amara, accade l’inatteso. Il concorrente decide di credere nel pacco rimasto e, contro ogni pronostico, porta a casa 30000 euro.

Non è la vincita che tutti speravano, ma è una chiusura dignitosa per una partita piena di colpi di scena. Una di quelle puntate in cui il gioco diventa inevitabilmente una storia di vita, dove la fortuna oscilla senza preavviso e in cui, nonostante tutto, a prevalere è la forza di crederci fino all’ultimo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!