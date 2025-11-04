Irene Pivetti a Belve, tensione con Fagnani: “Domanda legittima”

A "Belve" Irene Pivetti ripercorre il passaggio dalla politica alla tv e le inchieste giudiziarie in un botta e risposta acceso con Francesca Fagnani

Ansa Irene Pivetti, tensione a "Belve"

Continuano le interviste di Belve: Francesca Fagnani accoglie tra gli ospiti della seconda puntata anche Irene Pivetti. La politica ed ex presidente della Camera, oggi volto tv, si siede sullo sgabello più caldo della Rai per aprirsi a un racconto senza filtri privato e personale.

Tra i temi trattati, anche il suo passaggio dal mondo istituzionale a quello dello spettacolo: un argomento che ha acceso una certa tensione tra la Pivetti e la conduttrice.

Irene Pivetti, tensione a “Belve” durante l’intervista

Chi segue Belve lo sa bene: chi accetta di sedersi davanti a Francesca Fagnani e al suo taccuino rosso deve aspettarsi di tutto. Il format di Rai2 fotografa la vita degli ospiti a tuttotondo, senza sconti e, molto spesso, anche attraverso qualche domanda scomoda che accende la tensione.

Nella seconda puntata della nuova stagione, i toni si alzano anche per Irene Pivetti. La politica, alla domanda di Fagnani “Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”, ha risposto senza nascondere il nervosismo.

“No. Assolutamente no. Quando sono venuta meno? In che cosa ho mancato di rispetto? Ho dimostrato che bisogna essere obbedienti a ciò che la vita ti offre in quel momento. Le circostanze erano diverse. Ho abbracciato volentieri il mestiere della televisione che è un bellissimo mestiere”.

Una risposta a cui la conduttrice ha subito replicato, rincarando: “Ma non ha fatto un talk. Si è vestita da cat woman e ha posato abbracciata a Costantino Vitagliano. Una legittima domanda”.

“Ed è legittima la risposta”, ha replicato Pivetti, spiegando che chi crede che un ex politico debba fare solo l’intellettuale ha “un po’ di disgusto per l’attività popolare”.

Irene Pivetti, il rapporto con Lele Mora e le vicende giudiziarie

Oltre al confronto sul passaggio dalla politica allo spettacolo, l’intervista si allarga anche alla vita privata di Irene Pivetti. Si parla del suo rapporto con Lele Mora, l’ex agente dei vip che negli anni 2000 ha gestito una larga fetta dello showbiz italiano, conosciuto per la sua influenza nel mondo dei casting televisivi.

La Fagnani tocca anche il capitolo del suo matrimonio finito: un periodo che la Pivetti descrive come uno dei passaggi più difficili della sua vita personale, segnato da un rapporto intenso ma non privo di sofferenza.

Non mancano i riferimenti alle inchieste giudiziarie che l’hanno coinvolta negli ultimi anni: un tema affrontato in studio in un botta e risposta serrato in cui Pivetti ha ribadito la propria posizione.

Un’intervista calda che segue la cifra stilistica del programma: quella di mettere gli ospiti davanti a domande dirette. Negli anni sono diversi i personaggi che si sono trovati in difficoltà davanti alla Fagnani: ne è un esempio Teo Mammucari, che in una puntata precedente si era alzato dallo sgabello, visibilmente infastidito dal tenore delle domande.

Un format che continua a dimostrare quanto il confine tra intervista e resa dei conti televisiva sia sempre più sottile e quanto, proprio per questo, Belve sia diventato uno degli appuntamenti più attesi (e temuti) della tv italiana.

