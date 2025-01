Lele Mora, la nuova vita dell’ex manager dei VIP: “Pensano che sia diventato povero”

Lele Mora, noto un tempo come manager dei VIP, ha cambiato vita dopo i tanti guai giudiziari e si mantiene come ambulante nel mercato chic di Torino

Lele Mora ha cambiato vita. In passato è diventato noto come manager dei VIP, personaggio legato a nomi come Fabrizio Corona, tanto per citarne uno. Sono tanti i volti televisivi che hanno lavorato a stretto contatto con lui ma da quegli anni di cose ne sono accadute. Mora è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari che ormai si è lasciato alle spalle ma che lo hanno inevitabilmente segnato, al punto da tentare il suicidio. E oggi? Lele Mora non è più quel personaggio, vende pellicce nel mercato chic della Torino liberty e si dice molto felice.

Lele Mora vende pellicce da ambulante

In una delle sue ultime interviste aveva raccontato di essersi ritirato a Verona dalla sua famiglia, lontano dal mondo dello spettacolo nel quale ha lavorato a lungo. Oggi, però, Lele Mora ha cambiato ancora una volta vita. Trasferitosi a Torino, l’ex manager dei VIP si mantiene come ambulante e vende pellicce nel mercato chic del quartiere liberty del capoluogo piemontese, in piazza Benefica.

A riportarlo è La Stampa, che ha raccolto le prime dichiarazioni di Mora, oggetto di commenti spiacevoli per via di questo nuovo impiego: “Qualcuno mi ha detto guarda come ti sei ridotto, dalle stelle alle stalle. Pensano che sia diventato povero. La verità è che ho sempre fatto ciò che amo. E continuo anche oggi: stare in mezzo alla gente comune mi piace, pure al mercato”. E ancora: “Bastano uno o due capi e la giornata è fatta. E poi quelli sono prezzi pieni, noi facciamo sconti speciali. Questa costerebbe 3.500 euro, noi la diamo via a 800”.

La nuova vita dopo i guai giudiziari

Le vicende giudiziarie di Lele Mora sono note al grande pubblico. Negli anni Duemila è stato forse il più celebre tra i manager dei VIP, legato a volti noti dello spettacolo come Simona Ventura, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Valeria Marini, Costantino Vitagliano e, non ultima, anche Belen Rodriguez. Per non parlare dell’amicizia controversa con Fabrizio Corona e di quella con Silvio Berlusconi. Un’amicizia “molto vera e molto sincera che continuò per tanti anni. Ci sentivamo cinque, sei volte al giorno”, aveva detto di quest’ultimo.

Il periodo d’oro di Lele Mora si è concluso nel peggiore dei modi, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari che gli hanno reso familiari avvocati e aule di tribunale e che si sono conclusi con condanne per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione. “La Guardia di Finanza è entrata in ufficio con un mandato di arresto. Poi mi hanno accompagnato nel carcere di Opera e lì ho fatto dentro 407 giorni”, ha raccontato qualche tempo fa al podcast One more time, riferendosi all’arresto per bancarotta.

Aveva da scontare una pena totale di 6 anni e 1 mese, ma alla fine ha patteggiato e gli è stato concesso l’affidamento ai servizi sociali, per la precisione alla comunità Exodus di don Antonio Mazzi. In carcere è riuscito a ritagliarsi uno spazio, occupandosi dell’orto per sua stessa iniziativa, ma non ha nascosto di aver meditato (e tentato) il suicidio in un momento di grande sconforto. Saldato il conto con la giustizia, Mora si era trasferito a Verona ma, come già detto, oggi risiede a Torino in un quartiere benestante dove vende capi di lusso.