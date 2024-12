Anticipazioni Belve del 10 dicembre: l’intervista-lampo di Mammucari, sostituito da Tina Cipollari

C’è grande attesa per la puntata di Belve in onda martedì 10 dicembre. Non che le precedenti non abbiano stuzzicato la curiosità del pubblico di Rai 2, ma stavolta c’è una novità senza precedenti: come già noto, infatti, Teo Mammucari ha abbandonato la sua intervista appena iniziata ed è stato sostituito in corsa da un altro volto noto dello spettacolo, Tina Cipollari. L’intervista-lampo (durata neanche dieci minuti) andrà comunque in onda, ma Francesca Fagnani può contare su altre due ospiti: Elena Sofia Ricci e Valeria Bruni Tedeschi.

Belve, anticipazioni e ospiti di martedì 10 dicembre

Se la precedente puntata di Belve è stata piuttosto chiacchierata, si prevedono scintille anche nel nuovo appuntamento con Francesca Fagnani e i suoi ospiti. Martedì 10 dicembre la giornalista dà spazio a una delle attrici italiane più amate di sempre, la sempreverde Elena Sofia Ricci, pronta a mettersi a nudo con la sua consueta simpatia. Alla sua prima intervista a Belve e volto di fiction di grande successo, da I Cesaroni a Che Dio ci aiuti, l’attrice si racconta tra carriera e vita privata.

Presente all’appello anche Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista nonché sorella di Carla Bruni, già ospite di Belve nella puntata dello scorso 2 aprile. “Tenera, malinconica, autodistruttiva, disattenta”, così si definisce ai microfoni di Francesca Fagnani, raccontando molto di sé, anche quanto non è mai stato rivelato prima. Centrale nell’intervista il suo rapporto con le droghe, insieme a uno degli episodi che tragicamente ha segnato la sua vita: “Ho provato un po’ tutto. Ho fumato, ho provato la cocaina, l’eroina, ho provato l’MDMA. Da giovane, ho provato però non ho continuato – ha raccontato, concentrandosi poi sull’eroina -. Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più. Avevo un mio fidanzato che era eroinomane e che è morto di eroina e una volta l’ho provata. E ho capito”.

La vita di Valeria Bruni Tedeschi è stata segnata, però, anche dal rapporto “non convenzionale” dei genitori e in particolare da quello con la sorella Carla Bruni. Solo da adulte le due donne hanno scoperto di avere padri diversi: “Non lo sapevamo, era tutto molto nascosto. Non è che si vedevano gli amanti arrivare. Sembrava che tutto fosse normale. L’abbiamo saputo dopo e per me è stato uno shock. L’ho saputo il giorno dei miei 30 anni. Mio padre mi ha detto che aveva un dubbio. Io mangiavo un mandarino. Gli ho detto ‘a me non mi importa’. L’ho saputo prima di mia sorella”.

Dopo due attrici, un altro volto televisivo amato (e odiato) dal pubblico: l’inossidabile Tina Cipollari. Arrivata in corsa per sostituire Teo Mammucari, la storica opinionista di Uomini e Donne è pronta a raccontarsi, come ha già fatto di recente nello studio di Verissimo. La Cipollari è da sempre un personaggio divisivo dell’armata defilippiana, senza dubbio uno di quelli che riesce sempre a metter “pepe” di puntata in puntata.

L’intervista-lampo di Teo Mammucari, prima della fuga

Se è vero che le tre precedenti interviste sono molto attese dal pubblico, è innegabile che la gran parte della curiosità del pubblico ruoti attorno alla presenza (breve) di Teo Mammucari. Il conduttore televisivo, che abbiamo visto anche nelle vesti di danzatore a Ballando con le Stelle nella precedente edizione dello show, si è sempre distinto per il suo piglio ironico e talvolta “fumantino” e anche stavolta ha fatto parlare di sé.

Mammucari ha abbandonato lo studio a intervista appena iniziata, tra la perplessità del pubblico presente e quella altrettanto evidente della Fagnani, che si è ritrovata presto con lo sgabello vuoto. Secondo i rumors, il conduttore si sarebbe irritato per via delle domande iniziali della giornalista, decidendo così di lasciare lo studio senza completare l’intervista, che andrà comunque in onda, seppur in forma breve.