Francesca Fagnani torna con Belve, gli ospiti imperdibili della prima puntata

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Torna finalmente Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani: la nuova edizione è stata già annunciata e prende il via da martedì 22 aprile 2025. La conduttrice è così pronta a tornare in onda con uno degli show più di successo degli ultimi tempi, in cui i personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica si mettono a nudo, svelando che “belva” si sentono. Ma quali sono le “belvate” che ha in programma per noi la Fagnani per la prima puntata? Ci attende una partenza esplosiva.

Belve, gli ospiti della prima puntata

Ad annunciare gli ospiti della prima puntata di Belve è stato il giornalista Giuseppe Candela con un tweet: “Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta sono gli ospiti della prima puntata martedì 22 aprile su Rai”. Così torna Belve con il ciclo del 2025: la formula è ormai ben consolidata, con interviste a volte scomode, altre volte irriverenti, ma soprattutto oneste e senza filtri, maschere o trucchi.

Sabrina Impacciatore era stata già annunciata con il promo della trasmissione di Rai2: “Come lanceresti la nuova stagione di Belve?”, le ha chiesto la Fagnani. “Rivendicate il diritto di cadere”. Di certo, lo show è diventato ormai un “cult”, e non è da tutti: è la Fagnani che riesce a traghettare gli ospiti verso l’ora della verità. E non è tutto, poiché Belve arriva con uno spin-off e una veste inedita con la versione Crime.

“Verranno intervistati persone appartenenti alla cronaca ma verrà ascoltato, su quello sgabello, il punto di vista o del colpevole o chi di sul luogo del delitto, in qualche modo, c’era”, aveva anticipato la Fagnani. La data della messa in onda non è ancora stata del tutto svelata: quello che è certo è che la trasmissione salta la puntata del 13 maggio, quando su Rai2 è prevista la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest.

Belve, quando inizia e le indiscrezioni sugli altri ospiti

L’appuntamento è fissato per martedì 22 aprile 2025 su Rai2 a partire dalle 21,20. Belve è andato in onda prima sul Nove (precisamente dal 2018 al 2019), per poi arrivare in Rai nel 2021. Ad oggi, è diventato quasi un fenomeno di costume, un appuntamento imperdibile, anche per i diversi ospiti che si sono susseguiti nel corso delle puntate. Indimenticabile, poi, quanto accaduto con Teo Mammucari.

In vista della partenza, la Fagnani ha rilasciato un’intervista a 7, il settimanale del Corriere della Sera: il suo sogno è quello di intervistare Maria De Filippi, la conduttrice che non ha mai perso in alcun modo la sua forza e che continua a mantenere il suo share, superandolo talvolta. La Fagnani ha aggiunto di non essere neutra, e di sentirsi molto più giornalista che attrice.

Per quanto riguarda gli ospiti di questo ciclo di Belve, oltre a Marcell Jacobs, Sabrina Impacciatore e Nathalie Guetta, protagonisti della prima puntata, troviamo Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone. Potrebbero esserci anche Elly Schlein, Nino Frassica e Paola Iezzi. Come ospite fissa, invece, come anticipato da Davide Maggio, c’è Serena Brancale, l’artista reduce dal successo di Sanremo 2025 con la sua pazzesca Anema e Core.