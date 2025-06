Anticipazioni Belve Crime del 10 giugno, Massimo Bossetti tra gli ospiti

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Dove si ricerca la verità? Belve, il programma che ha riscritto il codice delle interviste televisive, torna in una forma inedita e ancora più incisiva con lo spin-off Belve Crime. In onda martedì 10 giugno su Rai 2 alle 21,20 — e disponibile on demand su RaiPlay — la nuova leg ideata e condotta da Francesca Fagnani accompagna lo spettatore fino al nucleo più oscuro delle vicende di cronaca nera che hanno segnato il nostro Paese. Condannati, testimoni, colpevoli o presunti tali: tutti messi di fronte a domande dirette, senza sconti, nella cifra stilistica inconfondibile della conduttrice romana.

Belve Crime, le anticipazioni del 10 giugno

“Mi dichiaro innocente”. Sono parole che pesano, soprattutto se pronunciate da chi è stato condannato all’ergastolo per uno dei casi più seguiti degli ultimi decenni. Massimo Bossetti, il muratore di Mapello riconosciuto colpevole dell’omicidio di Yara Gambirasio, sarà il protagonista più discusso della prima puntata di Belve Crime.

L’intervista, realizzata nel carcere di Bollate, ha già il sapore dell’evento televisivo, com’era accaduto anche per il documentario di Netflix che l’aveva visto tra gli intervistati. Bossetti si racconta, forse come mai prima d’ora. Le sue parole si muovono tra rivendicazione e ricostruzione, sempre con il filo conduttore che lo ha legato all’omicidio della giovane di Brembate: la sua totale estraneità ai fatti.

Prima che l’intervista prenda il via, lo spettatore viene accompagnato nei fatti dal racconto di Stefano Nazzi, uno dei giornalisti più autorevoli nel campo della cronaca nera. La sua voce introduce i protagonisti della puntata, contestualizzando storie spesso deformate dal tempo e dai titoli sensazionalistici. È un passaggio chiave che è anche un atto preparatorio. Non si entra in Belve Crime senza una mappa. E Nazzi, autore del podcast cult Indagini, la mappa la conosce bene.

Le altre interviste

Oltre al caso Bossetti, la prima puntata di Belve Crime si arricchisce di altri racconti che hanno lasciato cicatrici profonde nel vissuto di molti di noi. Volti noti, storie che hanno alimentato paure, rabbia e talvolta compassione. Come quella di Mario Maccione, ex componente delle Bestie di Satana, oggi collaboratore di giustizia. La sua intervista, trasmessa in esclusiva su RaiPlay, traccia il ritratto tormentato di un uomo sopravvissuto al culto della morte.

In studio, invece, arriva Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi della banda della Uno Bianca. Una figura difficile da incasellare perché per alcuni complice e per altri è stata solo una pedina. Mikula si racconta con lucidità e fragilità, lasciando emergere una verità più sfumata di quanto la cronaca ci abbia mai raccontato. Ma la figura di Mikula resta enigmatica: vittima o stratega?

Poi c’è Tamara Ianni, donna che ha rotto il muro dell’omertà nell’universo criminale di Ostia perché la sua testimonianza ha portato all’arresto di decine di membri del clan Spada. “Disperazione”, dice lei, quando Fagnani le chiede cosa l’abbia spinta a parlare.

Quando e dove vedere Belve Crime

La prima puntata di Belve Crime con la conduzione di Francesca Fagnani va in onda il 10 giugno dalle 21,20 su Rai2. Il programma va in onda in contemporanea sulla piattaforma di streaming RaiPlay. Non solo. La trasmissione vive anche sui social tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti dei telespettatori.