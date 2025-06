La prima puntata di Belve Crime promette spettacolo: Massimo Bossetti ha accettato per la prima volta di raccontare la sua verità: ecco come sarà strutturata l'intervista

Fonte: IPA Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti a Belve Crime

Prosegue il grande successo di Belve di Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice aveva spiegato d’essere intenzionata a proseguire fino a che sentirà che sarà giusto farlo. Il passo d’addio giungerà dopo una serie di segnali, personali e dal pubblico.

Non è però questo il giorno, citando un po’ a caso Aragorn. Come sapevamo, infatti, il format raddoppia e verrà proposto in veste crime. La prima puntata era già attesissima e ora ancor di più. Il motivo? Sarà intervistato Massimo Bossetti.

Massimo Bossetti a Belve Crime

Purtroppo in Italia i delitti sono spesso accompagnati da una coltre di curiosità macabra, che quasi sfocia nel gossip in alcuni casi. Ora tutti parlano di quanto avvenuto a Garlasco, dei dubbi sulle indagini e sul processo.

Fino a poco tempo fa, però, l’attenzione era rivolta a Massimo Bossetti. L’uomo si dichiara innocente ma sconta la pena per la morte di Yara Gambirasio. Di tanto in tanto c’è chi solleva dubbi, provocando ferite alla famiglia della vittima. Al tempo stesso, però, l’uomo combatte per far valere la propria verità.

A Belve Crime sarà il primo e attesissimo ospite. La puntata sarà di certo al centro di una prevedibile polemica. I video estratti finiranno in trend e ci saranno commenti, pro e contro, da parte di content creator, politici e non solo.

Lo spin-off mira a dare voce alle persone coinvolte nei più noti casi di cronaca nera italiana. L’obiettivo non è scovare la verità nel corso di un’intervista. Si mira invece a scavare a fondo nella psiche umana di chi ha fatto del male.

Quando va in onda Belve Crime

Lo spin-off di Belve con Francesca Fagnani è atteso decisamente a breve. La prima puntata infatti andrà in onda su Rai 2 martedì 10 giugno. Nonostante il topic molto delicato, il tutto sarà trasmesso in prima serata, come accade per il format classico dedicato ai Vip. Orario d’inizio 21:20, con chance di recuperare il tutto su RaiPlay, comodamente.

Intervista a Massimo Bossetti

La scelta di Massimo Bossetti come primo ospite è complessa e strategica. Un primo step delicato, che potrebbe lanciare lo spin-off o affossarlo. Di certo martedì 10 giugno, ma soprattutto mercoledì 11, si parlerà tantissimo di quanto accaduto nello studio della Fagnani.

È la prima volta che Bossetti ha accettato di raccontare la sua versione dei fatti. Una lunga intervista che potrebbe avere un impatto enorme sull’opinione pubblica. Difficile pensare, invece, possa generare pressioni affinché si torni in aula.

Le analisi del DNA sembrano essere un capitolo chiuso ma, ad ogni modo, si tornerà a parlarne, considerando l’ultimo rifiuto (inspiegabile) incassato. Ovviamente l’intervista avverrà all’interno del carcere di Bollate, dove l’uomo sta scontando una condanna in via definitiva all’ergastolo.

“Sul mio sgabello si siederanno persone che, in un modo o nell’altro, erano sulla scena del delitto”, ha spiegato Francesca Fagnani. Prima di ogni intervista, Stefano Nuzzi, esperto di cronaca nera, introdurrà il pubblico alla vicenda. Offrirà dunque il giusto contesto per poter avere i mezzi per apprezzare l’intervista fino in fondo.