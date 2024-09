Fonte: IPA Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati definitivamente nel 2023

Stefano De Martino è tornato a parlare della sua intensa storia d’amore con Belen Rodriguez, che per un decennio ha appassionato tutti gli italiani. Il conduttore ha rilasciato nuove ed interessanti dichiarazioni, consapevole che l’incontro con la soubrette argentina ha cambiato la sua vita dal punto di vista privato e professionale. Col tempo, con tenacia e determinazione, l’ex ballerino di Amici è riuscito a scrollarsi certe etichette di dosso e oggi è uno dei volti di punta della Rai, tra i presentatori più giovani e più amati.

Stefano De Martino ricorda la storia d’amore con Belen Rodriguez

Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Stefano De Martino ha ricordato gli inizi della sua love story con Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti nel 2012 ad Amici: all’epoca lui era fidanzato con Emma Marrone, lei era legata a Fabrizio Corona: “Faccio fatica a riguardare il me di quel periodo. Ti innamori di una delle donne più belle del mondo, la Ferrari delle donne, il sogno. Io ero uno sbarbato, lei stava con Fabrizio Corona, l’uomo italiano, fico, arrivo io, il ballerino di Amici senza barba, e Belen si innamora di me”, ha ammesso De Martino.

“In quel momento, io prendo uno schiaffone e non capisco nulla. Quella roba è stata travolgente, un’attenzione a cui non ero abituato. – ha aggiunto – Quel riflettore è diventato grande, in un momento in cui ero molto giovane, non avevo gli strumenti per gestire la comunicazione. Era stata accesa una luce su qualcosa che non era ancora a fuoco. Ero semplicemente il marito di Belen. In quel momento, non mi ponevo il problema di cosa mi arrivava dall’altro lato. Mi andava bene tutto, ero felice”.

“Piano piano ho ricordato il ragazzino che è partito a dieci anni da una scuola di danza ed è passato dal nulla a tutto e ho ricordato che non potevo essere solo questo. Me la prendevo con tutti quelli che mi etichettavano come ‘marito di Belen’, ma ero io che stavo comunicando quella cosa”.

E così, col tempo e la giusta dose di tenacia, Stefano De Martino è riuscito a sbarazzarsi di certi pregiudizi e a prendere in mano le redini di un programma molto amato come Affari tuoi. Dove De Martino è riuscito a conquistare tutti, senza far rimpiangere Amadeus.

Il rapporto oggi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha inoltre parlato del rapporto che oggi ha con Belen Rodriguez, dalla quale nel 2013 ha avuto il figlio Santiago. Il rapporto tra Belen e Stefano è sempre stato altalenante, tra allontanamenti e riavvicinamenti. “Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo come succede spesso, ti separi… non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele”, ha sottolineato De Martino.

“Cioè non ci voglio credere che la vita possa andare anche così, non ci voglio credere. Se io e te abbiamo condiviso un pezzo di strada non esiste che poi dopo… per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi – ha aggiunto – Poi non è che siamo la famiglia separata del Mulino Bianco, siamo comunque una famiglia fatta di gestione, del bambino che deve andare a scuola però vuole fare questo, ‘ma tu adesso come fai?’, ‘ah ma tu devi lavorare, ma io devo lavorare’…”.

Stefano De Martino non ha nascosto di aver sofferto per alcune dichiarazioni dell’ex moglie, in particolare quelle di Belen Rodriguez a Domenica In dove, nel salotto di Mara Venier, ha spifferato i presunti tradimenti dell’ex marito: “Ci sono rimasto male per la modalità. Perché quando ci si lascia tutti abbiamo da ridire delle cose contro l’altro. Ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama. Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene ed è normale. Ed ognuno di noi quando finisce una relazione ha una lista di cose da rimproverare all’altro. Ma in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così in quella modalità”, ha detto Stefano.