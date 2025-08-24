Stefano De Martino “cerca Belen, Caroline ha minacciato la Rodriguez”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Amata e odiata, una cosa è certa: con Belen Rodriguez non ci si annoia mai. E insieme a Stefano De Martino la soubrette continua a regalare, ormai da più di dieci anni, colpi di scena sempre più avvincenti e inaspettati. Una relazione, la loro, nata all’insegna dello scandalo e che continua ancora oggi a far chiacchierare e discutere. Proprio quando pensavamo che il conduttore di Affari tuoi avesse trovato un nuovo amore importante, quello per la giovane Caroline Tronelli, ecco che rispunta il nome dell’ex moglie, con la quale il legame non è mai stato reciso del tutto.

Stefano De Martino e Belen ancora insieme?

A lanciare la clamorosa indiscrezione Alessandro Rosica, il primo che qualche tempo fa parlò dei tradimenti di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez. Mancanze di rispetto poi confermate dalla stessa argentina in un’intervista a Domenica In. Ora l’esperto di cronaca rosa ha detto la sua circa voci di un sentimento ancora forte da parte di Belen nei confronti dell’ex marito, svelando però di più.

Pare infatti che il presentatore cerchi ancora l’ex moglie, alla quale sarà legato a vita per via del figlio Santiago. “Posso assicurarvi che Stefano cerca ancora Belen”, ha scritto su Instagram Rosica. Una situazione che, giustamente, starebbe stretta a Caroline Tronelli, che con De Martino sembra fare sul serio tanto da aver chiesto al 35enne convivenza e figli.

Un’idea che al momento non sarebbe gradita all’ex ballerino, più che mai concentrato sulla sua sfavillante carriera in Rai. “Caroline avrebbe minacciato la Rodriguez. A Belen Stefano non sarà mai indifferente”, ha concluso Rosica, confermando così anche le altre voci circolate nell’ultimo periodo.

Già un’amica di Belen aveva infatti assicurato che la quasi 41enne prova ancora amore per Stefano mentre un’altra fonte vicino alla coppia aveva parlato di una forte gelosia di Caroline nei confronti delle donne che gravitano attorno a De Martino, Rodriguez compresa.

Insomma, un quadro degno di una telenovela sudamericana, di quelle tanto in voga negli anni Novanta. Ma a volte, nella vita, è difficile dimenticare chi si è amato alla follia. E la relazione tra Belen e Stefano è sbocciata con una passione travolgente, un sentimento che ancora oggi non è semplice da archiviare nonostante gli allontanamenti, le discussioni e la presenza di terze persone.

Belen Rodriguez oggi è single

Di recente Belen Rodriguez è stata paparazza tra baci e abbracci con il giovane avvocato Nicolò De Tommasi ma pare che sia stata solo un’avventura estiva e nulla di più. Il divertimento di qualche giorno in Sardegna, dove la soubrette è in vacanza con i figli e alcuni amici.

Secondo qualcuno Belù avrebbe iniziato a frequentare Nicolò – del tutto estraneo al mondo dello showbiz – per far ingelosire Stefano De Martino ma non è escluso che abbia semplicemente deciso di regalarsi un po’ di spensieratezza. Dunque, un’avventura in piena regola visto che poi ha preferito chiudere velocemente tutto e restare single.

Anche perché questo non è un periodo particolarmente facile per la Rodriguez, alle prese con le conseguenze di una grossa litigata con la sorella Cecilia Rodriguez, in procinto di diventare mamma per la prima volta. Per Belen la famiglia è sempre stata fondamentale e, siamo sicuri, non starà vivendo giornate facili per via di questa profonda frattura.