Belen Rodriguez, il nuovo amore è un amico di Caroline Tronelli, fidanzata di Stefano De Martino

Il nuovo amore di Belen Rodriguez, Nicolò De Tomassi, sarebbe un amico di Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino. Uno strano incrocio fra ex che fa sorridere in questa estate di nuovi inizi e amori.

Belen Rodriguez bacia Nicolò De Tomassi

Il bacio fra Belen Rodriguez e Nicolò De Tomassi infatti è arrivato totalmente a sorpresa, immortalato dai paparazzi. I due si sono scambiati effusioni in acqua, dopo l’incontro e un colpo di fulmine avvenuto durante le vacanze della showgirl argentina in Sardegna. Qualche settimana fa infatti la Rodriguez è sbarcata in Costa Smeralda con le amiche e i figli Luna Marì e Santiago.

Avvocato penalista e originario di Roma (dove vive e lavora) Nicolò avrebbe stregato Belen Rodriguez dopo un incontro fortuito avvenuto in barca, al largo delle coste sarde. “Quando hanno deciso di trascorrere un pomeriggio insieme al Paradise beach bar in mare non hanno resistito alla passione. Potrebbe essere un amore estivo, ma il ragazzo è molto diverso da quelli a cui Belen ci ha abituato”, si legge sul settimanale Chi.

Non solo fra i due l’intesa sarebbe fortissima, ma alcune fonti vicine alla coppia hanno svelato un dettaglio molto particolare. Nicolò conoscerebbe bene Caroline Tronelli e sarebbe amico del fratello di lei, Francesco. Come ben sappiamo Caroline, ricca ereditiera napoletana, è la nuova fidanzata di Stefano De Martino. Il conduttore, dopo un lungo periodo da single, avrebbe trovato la persona giusta per lui e sarebbe pronto a impegnarsi seriamente.

Il rapporto fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino oggi

Vedremo mai Belen Rodriguez e Stefano De Martino a cena con i rispettivi nuovi compagni? Potrebbe trattarsi di una possibilità non troppo remota visto che Nicolò e Caroline si conoscerebbero – come svela Chi – e sarebbero amici. D’altronde nell’ultimo periodo i rapporti fra Belen e De Martino sono migliorati. I due hanno trovato il giusto equilibrio dopo le accuse di tradimento della showgirl argentina, le lacrime e l’addio. Oggi hanno un buon rapporto, costruito anche per il bene di Santiago, figlio dell’ex coppia.

A dimostrazione di ciò qualche settimana fa Belen era stata intercettata a cena in un noto locale di Porto Cervo in compagnia proprio dell’ex marito e di alcuni amici, sorridente e felice. Poco dopo gli ex si erano incontrati di nuovo in un ristorante mentre Stefano De Martino era a cena con Caroline Tronelli e la sua famiglia, a cui è particolarmente legato. In quell’occasione, dopo l’imbarazzo iniziale, Stefano aveva raggiunto il tavolo della Rodriguez per salutarla e abbracciarla.

I due, dopo alcune chiacchiere, si erano separati e Stefano era tornato da Caroline. Terminata la cena Belen aveva salutato da lontano l’ex marito, trovandosi probabilmente faccia a faccia con Caroline. Un incontro che, dopo l’iniziale imbarazzo, era andato bene e che potrebbe preludere la creazione di un nuovo equilibrio in futuro. Di certo ne sapremo di più in autunno quando, terminata la bella stagione, gli amori estivi verranno messi alla prova. Stefano infatti tornerà a dividersi fra Roma e Milano per registrare Affari Tuoi, mentre Caroline sarà a Napoli.