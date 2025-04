The Couple, pagelle terza puntata: Thais e Elena eliminate (7), Manila pastiera-gate (6,5)

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

È stata una serata ad alta tensione quella andata in onda lunedì 28 aprile su Canale 5. The Couple entra finalmente nel vivo e la terza puntata ha regalato emozioni, strategia e anche qualche inevitabile colpo basso. Condotta da una brillante Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra, la serata ha visto la prima eliminazione del reality game che mette alla prova il legame e la complicità delle coppie in gara. Tempo quindi di pagelle per questa terza puntata di The Couple: chi ha convinto, chi ha deluso e chi dovrà rivedere le proprie strategie.

Elena Barolo e Thais Wiggers: una fine amara ma dignitosa (Voto: 7)

Nonostante il televoto abbia decretato la loro uscita con solo il 40,92% di preferenze, Elena e Thais escono da The Couple a testa alta. La loro esperienza nel reality si è chiusa tra abbracci, lacrime e una sportività che è piaciuta al pubblico. Quando Ilary Blasi ha annunciato il verdetto, Thais ha mantenuto la calma, abbracciando la sua compagna di viaggio e ringraziando tutti con un sorriso commosso.

La loro eliminazione non è stata un fulmine a ciel sereno: negli ultimi giorni, la loro posizione nella casa era apparsa sempre più fragile. Il bacio tra Thais e Danilo, durante un gioco imposto dalla produzione, ha destabilizzato il gruppo e creato una scia di chiacchiere e sospetti. Thais, scoppiata in lacrime poco dopo, aveva cercato di giustificarsi: “Non voglio che venga frainteso”. Un gesto umano, ma che ha diviso gli altri concorrenti e il pubblico a casa. Seppure criticate, Elena e Thais hanno mostrato un legame sincero e una notevole dignità nell’addio, qualità che in un gioco spietato come The Couple non passano inosservate.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: salvi, ma traballanti (Voto: 6)

Portano a casa una vittoria fondamentale al televoto, con un 59,08% di voti a favore, ma Jasmine e Pierangelo non possono certo cantare vittoria. La loro permanenza in casa appare già in bilico: sono finiti nel mirino di Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, che hanno puntato su di loro per le prossime nomination.

Durante la serata, Pierangelo ha ribadito davanti a Ilary Blasi: “Non c’è mai stato alcun attrito con Elena e Thais, abbiamo sempre avuto rispetto”. Una precisazione che però non è bastata a farli emergere nel gioco. Jasmine ha tentato di mostrarsi più combattiva, ma la sensazione è che la coppia debba ancora trovare il modo di imporsi con carattere e personalità all’interno del gruppo. La sensazione è che la prossima puntata sarà decisiva per loro: o tirano fuori le unghie o rischiano di scivolare via senza lasciare il segno.

Danilo e Fabrizio Mileto: strategici e un po’ maliziosi (Voto: 7,5)

Sono tra i concorrenti più chiacchierati della terza puntata di The Couple. Danilo, protagonista del famoso bacio con Thais, ha saputo giocare bene le sue carte: prima assecondando il gioco, poi mostrandosi premuroso nei confronti della ragazza in lacrime. “Con rispetto, ma io ho un debole per Thais” ha confessato candidamente, creando non poca agitazione tra i compagni.

La coppia dei fratelli Mileto si sta dimostrando astuta: tra una parola dolce e una mossa strategica, riescono a muoversi bene all’interno delle dinamiche della casa. Non gridano mai troppo, ma si fanno notare al momento giusto. Una strategia silenziosa che, se ben gestita, potrebbe portarli lontano.

Brigitta e Benedicta Boccoli: le regine della diplomazia spietata (Voto: 8)

Non si nascondono e non fanno sconti a nessuno. Brigitta e Benedicta Boccoli durante la terza puntata hanno mostrato ancora una volta una grande lucidità nel leggere le dinamiche del gioco. Di fronte alla richiesta di Ilary Blasi di esprimere una preferenza su chi eliminare, hanno scelto senza troppi giri di parole: “Preferiremmo che uscissero le veline“. Nessuna retorica, nessuna finta diplomazia.

Il loro atteggiamento diretto e tagliente le rende tra le concorrenti più forti e temute. Nonostante i toni sempre educati, si percepisce la voglia di vincere, unita a un’acuta capacità di analisi delle alleanze e delle debolezze altrui. Se continuano così, potrebbero diventare una delle coppie da battere.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli: i burattinai delle nomination (Voto: 6,5)

Vincitori di una prova cruciale, Antonino e Andrea hanno avuto l’opportunità di mettere nel mirino una coppia e non si sono fatti pregare. La scelta è caduta su Jasmine e Pierangelo, una decisione che sa di mossa tattica per indebolire i concorrenti più fragili e spostare gli equilibri del gioco.

In confessionale Antonino ha spiegato: “Abbiamo deciso di votare chi ci sembrava meno compatto“. Una motivazione che, pur se logica, non ha conquistato tutti. Se da una parte dimostrano lucidità strategica, dall’altra rischiano di attirarsi troppe antipatie in un momento ancora prematuro della competizione.

Scoppia il pastiera-gate: lacrime e critiche

Ma, non sono mancate le sorprese, e tra queste è esploso il cosiddetto “pastiera-gate”. Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime dopo aver ricevuto critiche da parte del gruppo, finendo al centro di una polemica che ha travolto anche chi, fino a quel momento, le era stato vicino.

Tutto è nato quando, per celebrare la Pasqua, Manila, Irma Testa e altre concorrenti hanno preparato con grande cura il dolce napoletano per eccellenza. “Ci abbiamo messo amore e attenzione” ha raccontato Manila in studio, con la voce ancora spezzata dalla commozione. Eppure, lo spirito conviviale si è presto trasformato in una bufera di commenti ironici e frecciate.

“Sembrano le vacanze che devi fare con la mamma, che ti bacchetta per ogni cosa” ha detto Antonino senza troppi giri di parole, mentre i fratelli Mileto, sorridendo, hanno aggiunto riferendosi al marito di Manila: “Si vede che lui ci capisce, si sforza”.

Ilary Blasi ha subito voluto vederci chiaro, chiedendo a Manila come avesse vissuto quei momenti. Manila, tra le lacrime, ha spiegato: “Il rispetto per me è importante. Qua tutto viene considerato pesante“. Anche Irma Testa si è schierata al suo fianco: “Ha ragione ragazzi, anche io la vivo così”.

Tuttavia, non tutti hanno dimostrato la stessa sensibilità. Le sorelle Boccoli hanno ridimensionato il tutto con una battuta: “È una pastiera, ridimensioniamo. Per me è troppo”. E in studio, anche Ilary Blasi non ha resistito a un commento pungente: “Manila, era una pastiera!”.

Il colpo finale è arrivato da Francesca Barra, che ha criticato senza mezzi termini il comportamento di Manila: “Il gruppo presuppone che la mia libertà finisca dove inizia quella dell’altro. Se il gruppo richiede leggerezza nelle condivisioni, devi adeguarti”. Manila ha preso nota, ma la ferita è evidente.