Fonte: IPA Veronica Gentili

Silvia Toffanin, nella puntata del 3 maggio 2025 di Verissimo, ha presentato ai telespettatori la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza la prossima settimana. Al timone del reality show ci sarà Veronica Gentili che si è raccontata in modo aperto nel salotto televisivo di Canale 5. La conduttrice televisiva ha svelato anche che per tanti anni si è sottoposta a psicoanalisi.

Veronica Gentili, il periodo complicato

Veronica Gentili è pronta all’esordio al timone dell’Isola dei Famosi e ha raccontato di essere molto emozionata per questa nuova avventura: “Più bè che bene, emozionata sicuramente, diciamo che ci avviciniamo a questa nuova sfida, questa nuova avventura televisiva, quindi è tutto molto strano tutto, molto veloce, però bello. Ormai ho imparato un po’ a lasciarmi portare dalle cose che mi succedono… Anche nel mio lavoro ho scoperto che molte cose sono successe senza che l’avessi preventivate prima e a volte si sono rivelate molto più stimolanti e divertenti di quanto avessi potuto pensare se avessi deciso a monte tutto a tavolino”.

La presentatrice ha sempre desiderato con tutto il suo cuore di diventare attrice ma il padre l’ha sempre indirizzata anche verso il mondo della politica, qualcosa che l’appassiona davvero molto: “Grande amante, grande teorico e grande analizzatore della politica. Mi ha cresciuto con questo”.

Veronica Gentili ha sempre ricevuto la protezione anche di due fratelli maggiori, Marta e Alessandro, con cui ha una grande differenza d’età: “Due genitori putativi. Hanno sempre un po’ vigilato. Sono sempre al mio fianco in tutto quello che faccio, lo sono sempre stati, sono gli occhi che vegliano costantemente su di me”.

Ma riguardo la sua giovinezza la conduttrice televisiva ha raccontato anche l’apporto fondamentale avuta dalla psicoanalisi: “Io ho fatto tanti anni di psicanalisi e oggi come non mai mi piace dirlo perché credo che abbia un valore. Li ho fatti presto. Ho cominciato che ero ancora adolescente, semi-adolescente, avevo 18 anni, ne ho fatti oltre dieci”.

La presentatrice ha scelto questo percorso per gestire un momento complicato della sua vita: “Per tanto tempo c’era maggiore prudenza del parlare di questi temi. É un percorso che ho scelto di fare in un momento complesso della mia vita, finivo il liceo, avevo problematiche all’interno della famiglia, relazionali, ci son tante fasi di passaggio e per me è stato una delle cose più importanti della mia vita”.

Veronica Gentili, la sua visione dell’Isola dei Famosi

Veronica Gentili è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi e sarà affiancata da Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli. Con questa nuova edizione del reality show la presentatrice punta a mostrare il vero volto dei concorrenti che prenderanno parte alla trasmissione televisiva, come svelato a Silvia Toffanin: “Vogliamo vederne l’anima, vedere una volta che tu gli levi lo schermo della popolarità, la fama, tutti quelli che sono un po’ gli orpelli, cosa resta della persona? Questa è la sfida che m’incuriosisce di quest’esperienza”.

La conduttrice televisiva ha detto che per ottenere questo è fondamentale la presenza di Simona Ventura come opinionista, che le ha già voluto dare un consiglio prezioso. Anche il carattere di Pierpaolo Pretelli, inviato dell’Isola dei Famosi, piace molto alla sua futura compagna di lavoro: “Mi sembra una persona con uno slancio ed entusiasmo”.