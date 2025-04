Maria Corleone, cast e trama della seconda stagione: quando vederla

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi

Il 29 aprile torna la fiction Maria Corleone con la seconda stagione, super attesissima, dopo il successo della prima: un grande ritorno su Canale5, e l’attrice Rosa Diletta Rossi è pronta a vestire di nuovo i panni della stilista. Dopo un finale ad alta tensione, in cui Maria Corleone e Luca Spada hanno salvato il piccolo Giovannino, vediamo cosa ci riserva la seconda stagione: ecco la trama, il cast e dove vederla.

Maria Corleone, la trama della seconda stagione

Girata tra l’estate e l’autunno del 2024, tra le città di Roma, Palermo e Milano, la seconda stagione di Maria Corleone promette momenti ad alta tensione: durante la prima, abbiamo scoperto la storia di Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi, una giovane donna che intende ricostruire la sua vita lontana dalle ombre della famiglia, ma purtroppo gli eventi la cambiano profondamente. Al centro dei traffici di una delle famiglie mafiose della Sicilia, guidata proprio dal padre Don Luciano, interpretato da Fortunato Cerlino, Maria si scontra con il compagno, il magistrato Luca Spada (Alessandro Fella) fino a rinunciare al bimbo nato proprio dalla relazione con lui, affidandolo alla sorella Sandra.

La seconda stagione inizia da dove ci eravamo lasciati, ovvero alla prima sfilata di Maria con il marchio Lady By Corleone: Tony Zerilli, killer di mafia, è pronto a dare fuoco. Scoppia dunque il caos dopo la sparatoria, ma il killer riesce a fuggire. Una parte della famiglia Corleone, così come la polizia guidata dal PM Luca Spada, si mette sulle sue tracce. Maria si ritrova così a fare una scelta: seguire l’istinto dei Corleone o affidandosi a Luca e alla legge, magari per provare a ricucire il rapporto e vivere come una famiglia. Nel corso della seconda stagione, si ritrova quindi a fare i conti con la sua coscienza. Oltre a Tony Zerilli, c’è un nuovo misterioso nemico, ovvero Matteo Lombardo, intepretato da Fabrizio Ferracane, che sta puntando al porto di Palermo, regno incontrastato dei Corleone. La serie va in onda stasera 29 aprile, quando su Rai2 torna Belve, condotto da Francesca Fagnani, con la quinta stagione.

Il cast

Vediamo di seguito il cast al completo della seconda stagione di Maria Corleone.

Rosa Diletta Rossi interpreta Maria Corleone

Fortunato Cerlino interpreta Don Luciano Corleone

Alessandro Fella interpreta Luca Spada

Christian Burruano interpreta Tony Zerilli

Federica De Cola interpreta Sandra Corleone

Fabrizio Ferracane interpreta Matteo Lombardo

Vittorio Magazzù interpreta Stefano Corleone

Moisé Curia interpreta Vito

Gaetano Aronica interpreta Carmine Cutrera

Denise Tantucci interpreta Beatrice Serra

Desirée Popper interpreta Chantal

Orio Scaduto interpreta Don Saro Zerilli

Alessandro Mario interpreta Massimo

Gabriele Sangrigoli interpreta Yan

Augusto Zucchi interpreta Remo Benassi

Quando e dove vedere Maria Corleone

La seconda stagione di Maria Corleone va in onda per un totale di quattro appuntamenti e otto puntate a partire da martedì 29 aprile su Canale5 alle ore 21,30 circa, dopo la fine di Striscia la Notizia. La serie è visibile anche su Mediaset Infinity in streaming e on demand: chi non può vedere la puntata in onda (o chi desidera rivederla) può dunque recuperare le puntate in seguito sulla piattaforma di Mediaset. Il finale di stagione, salvo cambiamenti di programmazione o imprevisti, dovrebbe andare in onda martedì 20 maggio 2025.