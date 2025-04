Anticipazioni Belve del 29 aprile, la confessione di Nathalie Guetta su Raoul Bova

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani, parte con una settimana di ritardo: il 22 aprile è stato sospeso per lasciare spazio ai contenuti su Papa Francesco, spirato il 21 aprile. Stasera, su Rai2, a partire dalle ore 21,20, torna la conduttrice con una serie di interviste: gli ospiti della prima puntata di martedì 29 aprile sono Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs. Scopriamo le anticipazioni.

Belve, le anticipazioni del 29 aprile

Il talk show cult condotto da Francesca Fagnani torna con interviste a dir poco esplosive. La formula del programma non è mai cambiata, ed è questa la sua forza: oltre alla consueta domanda “che belva si sente”, l’obiettivo è di raccontare gli ospiti senza trucco e senza inganno. E per la prima puntata di questo nuovo ciclo di Belve possiamo attenderci (davvero) molto, a partire dalle dichiarazioni di Nathalie Guetta su Don Matteo.

A inaugurare il ciclo di puntate sono Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs. Impacciatore è tra le attrici più amate del piccolo e grande schermo, che ha ottenuto un successo importante (e mondiale) con The White Lotus. Nel salotto di Belve, si è raccontata senza filtri, a 360 gradi, rispondendo anche alle domande più incisive. Stando all’anteprima, ha detto di essersi sentita “trans”, e per molti anni ha pensato di essere un maschio. Inoltre, ha avuto un’esperienza con una donna: “È stata una notte sola. Poi il giorno dopo lei mi ha chiamato 11 volte e io ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia”.

Anche l’intervista di Nathalie Guetta ha regalato dei momenti sinceri: la conosciamo tutti come Natalina, l’eterna perpetua di Don Matteo (ha anche partecipato a Pechino Express). “Prima di morire vorrei cacciare la belva che è in me, mi hanno perpetuizzata, e mo’ mi devo sperpetuizzare! Non ero mica bruttissima da giovane, avrei voluto fare film romantici”. La Guetta, sorella del dj David Guetta, ha inoltre risposto alla domanda della conduttrice su “ma tra Don Matteo e Don Massimo?”, e ha rivelato: “Beh, un pensierino su Raoul Bova l’ho fatto“.

Dove vedere Belve e a che ora inizia

La quinta stagione di Belve parte su Rai2 dalle ore 21,20 (ed è visibile anche in streaming e on demand su RaiPlay): la prima puntata non delude affatto, considerando che la prima intervista è quella di Sabrina Impacciatore. Il programma quest’anno presenta anche una piccola novità, in quanto in studio è presente Serena Brancale: questa stagione vede la presenza fissa dell’artista in gara a Sanremo 2025 con l’esplosiva Anema e Core. A Belve, invece, darà la sua interpretazione, con il suo stile, dei brani che hanno ormai fatto la storia della musica. Confermati anche i fuori onda al termine della puntata con la sigla di chiusura.

Sono ben cinque le puntate che ci attendono, ma non solo, perché al termine del ciclo della quinta stagione potremo vedere lo spin-off Belve Crime, un progetto che la Fagnani ha presentato come un test, una prova. “Da quest’anno ci sarà uno spin-off. Partiamo con una puntata e poi vediamo. Stavolta verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca”.