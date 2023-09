Rosa Diletta Rossi è “Maria Corleone”, una donna tra moda e mafia

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset I protagonisti di "Maria Corleone"

C’e un fascino del tutto particolare in Maria Corleone, personaggio a cui è dedicata la nuova serie tv di Canale 5, in onda a partire da mercoledì 13 settembre. A prestarle il volto è l’attrice Rosa Diletta Rossi, nel racconto di una saga familiare ricco di colpi di scena e a tratti controverso.

Rosa Diletta Rossi è “Maria Corleone”, la trama della serie

Prodotta da Clemart in collaborazione con Taodue – Mediaset e diretta dal regista Mauro Mancini, Maria Corleone è la storia di una donna palermitana, giovane e talentuosa stilista che si ritrova a fare i conti con una realtà controversa, dipanandosi tra luci e ombre di un mondo a cavallo tra moda e mafia.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Interpretata da Rosa Diletta Rossi, attrice di grande intensità che abbiamo già potuto ammirare in Nero a Metà con Claudio Amendola e ne La Profezia dell’Armadillo, Maria Corleone è una donna determinata che vive a Milano, dove ha avviato la sua carriera nella moda e convive con il compagno Luca, procuratore interpretato da Alessandro Fella, dal quale aspetta un figlio. Tutto prende una piega inaspettata quando ritorna a Palermo, sua città d’origine, per festeggiare l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori. Un evento felice si trasforma in qualcosa che la costringe a rimettere in discussione la sua intera vita.

Il padre Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino) è un potente imprenditore in odore di mafia che, proprio in quell’occasione, subisce un attentato. Ma a perdere la vita è Giovanni, fratello maggiore di Maria. Da qui tutto cambia e la stilista decide di tagliare i ponti con la sua vecchia vita, perseguendo la strada della vendetta per mantenere alto il nome dei Corleone.

“Quello di Maria Corleone è un mondo narrativo complesso e articolato, abilmente costruito dagli sceneggiatori, che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con tematiche molto forti, una su tutte quella dei legami familiari”, ha spiegato il regista Mauro Mancini. E il pubblico ne resterà di certo ammaliato.

Quando e dove va in onda “Maria Corleone”

La nuova serie di Canale 5 prende il via da mercoledì 13 settembre in prima serata, alle 21.30 circa. La storia è divisa in quattro puntate, in onda ogni mercoledì fino al 4 ottobre, disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Nel cast oltre alla protagonista Rosa Diletta Rossi e ai sopracitati attori Alessandro Fella e Fortunato Cerlino, anche Giuseppe Tantillo, che veste i panni di Rocco Barresi, amico d’infanzia di Maria (di cui è sempre stato segretamente innamorato) appartenente alla famiglia rivale dei Corleone. Aglaia Mora interpreta, invece, la fedele e integerrima moglie di Don Luciano Corleone, donna mite ma pronta a tirare fuori gli artigli quando vengono colpiti gli amati figli Giovanni (Vladimir Randazzo), primogenito e preferito dai genitori, Sandra (Federica De Cola), la stessa Maria e il giovanissimo Stefano (Vittorio Magazzù), il più piccolo dei quattro nonché pecora nera della famiglia, contro i cui interessi milita energicamente operando come attività antimafia.

Completano la rosa di attori Tosca D’Aquino, Christian Burruano, Alessandro Mario, Emmanuele Aita, Gaia Messenklinger, Bruno Torrisi, Valeria Zazzaretta e Alan Cappelli Goetz.