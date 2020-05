Perché è famosa Rosa Diletta Rossi

editato in: da

Nata a Roma il 14 ottobre 1988, Diletta Rossi è una delle attrici italiane più apprezzate del momento. Appartenente a una famiglia numerosa – mamma maestra, papà medico e ben tre fratelli maschi – ha esordito da giovanissima spinta dall’amore per la recitazione che l’accompagna fin dalla più tenera età.

A soli 12 anni, ha ottenuto una parte nello spettacolo teatrale La Festa dei 100 Ragazzi. Questa esperienza ha segnato chiaramente la sua vita e ha rappresentato un incentivo per trasferirsi a Genova, città che l’ha vista impegnata, negli anni 2015 – 2016, in un percorso di formazione presso il Teatro Stabile. Prima ancora, l’attrice romana ha frequentato un corso di perfezionamento a Torino. Da non dimenticare è pure la sua partecipazione a un workshop dedicato alla presenza scenica e tenutosi all’Hopkins Actors Center di Londra.

Per quanto riguarda le atre tappe importanti della sua carriera, è il caso di citare il debutto televisivo risalente al 2006 con il film Mia Madre, per la regia di Ricky Tognazzi. Negli anni successivi, Rosa Diletta Rossi ha fatto parte del cast di numerose fiction. Tra queste è possibile citare Don Matteo, Squadra Antimafia, Grand Hotel e Suburra – La Serie. In quest’ultima produzione, ha prestato il volto alla moglie del politico Amedeo Cinaglia, a sua volta interpretato da Filippo Nigro.

Nel 2018 ha recitato in Nero a Metà, impersonando Alba e lavorando al fianco di Claudio Amendola. Sempre nel suddetto anno, è arrivata al cinema con La Profezia dell’Armadillo, adattamento cinematografico dell’omonimo libro a fumetti di Zerocalcare, e con i film Ladro di Giorni e Croce e Delizia.

Tornando all’impegno sui palchi teatrali, è bene rammentare che, dopo l’esordio nel 2001, ha recitato in diverse altre pièce. L’ultima in ordine di tempo, L’Ora del Diavolo, è andata in scena nel 2015.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Secondo quanto rivelato da lei stessa nel corso di un’intervista, sarebbe attualmente single. Le sue giornate sono però allietate dal calore dei tanti amici di cui ha detto di circondarsi. L’attrice è presente su Instagram con un profilo seguito da circa 13mila persone. Su questo ‘palcoscenico social’ posta diverse foto di viaggi e scatti legati a una delle sue più grandi passioni, ossia l’arrampicata sportiva (l’altra è il ballo).