La Ventura criticata per la foto senza trucco, Nicoletta Larini: “Come vi permettete?”

Simona Ventura, estate 2021 tra bikini e famiglia su Instagram

Simona Ventura viene criticata per la foto senza trucco e in sua difesa interviene Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex marito Stefano Bettarini. Nei giorni scorsi Super Simo aveva postato su Instagram uno scatto al naturale, ricevendo non solo tanti elogi, ma anche alcune critiche crudeli per il suo aspetto.

Se la conduttrice ha preferito non replicare, in sua difesa è arrivata Nicoletta Larini, la compagna di Stefano Bettarini, ex marito della Ventura. La 27enne ha risposto a tono a chi accusava Simona di essere ricorsa alla chirurgia e di non essere più come un tempo. Commenti cattivi (e ingiustificati) che hanno spinto Nicoletta a prendere le difese dell’ex moglie di Bettarini.

“Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? – ha scritto la Larini -. Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno. Imparate l’educazione, quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete”.

Simona Ventura e Stefano Bettarini sono stati legati dal 1998 al 2008, un amore importante, segnato dalle nozze e dalla nascita dei figli Niccolò e Giacomo. Nel corso degli anni, Simona. Stefano hanno ricreato il loro rapporto e oggi hanno raggiunto un ottimo equilibrio. Merito anche dei rispettivi compagni che hanno riportato la serenità in famiglia.

Super Simo ha trovato la felicità con Giovanni Terzi, giornalista e scrittore con cui sogna di sposarsi, mentre Stefano Bettarini vive una relazione con Nicoletta Larini. Nel corso della sua partecipazione a Temptation Island, fra gelosie e falò, la 27enne aveva trovato un valido sostegno proprio nella Ventura che l’aveva aiutata ad affrontare i momenti più difficili legati al percorso della coppia nello show di Maria De Filippi. Indimenticabile il confronto fra la conduttrice del programma e Nicoletta che, disperata e decisa a lasciare Bettarini, aveva trovato un’amica proprio nell’ex moglie del fidanzato che l’aveva aiutata a fare chiarezza sul suo rapporto e a trovare la forza di reagire.