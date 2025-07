IPA Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, malgrado gli scandali che hanno caratterizzato la fine del suo matrimonio con Andrea di York e del suo ruolo attivo all’interno della monarchia inglese, è sempre più presente a eventi mondani e, spesso, ospite anche di quelli che coinvolgono in prima persona la Famiglia Reale Inglese, visto che lei e l’ex marito tutt’ora vivono sotto lo stesso tetto, la bellissima Royal Lodge a Windsor, e sono in buonissimi rapporti.

Di recente l’ex cognata di Re Carlo III è stata presente a un evento dal calibro internazionale, che ha avuto luogo a Cannes. Si tratta del Knights of Charity Gala, a cui Sarah Ferguson ha presenziato con un abito che ha lasciato tutti senza parole.

Sarah Ferguson elegantissima a Cannes

La bellezza di Sarah Ferguson non è sfiorita negli anni e ultimamente la Duchessa di York è apparsa più raggiante e affascinante che mai a un importante evento di beneficenza a Cannes. Per l’occasione l’ex moglie di Andrea di York ha indossato una creazione fantastica di uno stilista molto caro ad altre due protagoniste della Monarchia Britannica. Si tratta di Kate Middleton e Meghan Markle che in diverse occasioni hanno sfoggiato degli abiti di Safiyaa.

Si trattava di un vestito verde smeraldo, lungo fino ai piedi e con un leggero strascico, in un tessuto che aderiva alle sue forme nella parte superiore e si apriva in seguito in una gonna dritta. La particolarità dell’abito, oltre al colore vivo che accendeva i tratti della Duchessa di York, stava nello speciale taglio delle maniche.

Sulle spalle, infatti, si trovavano due onde di tessuto verde e rosa Barbie, che attiravano l’attenzione e donavano personalità a tutto l’insieme. La creazione sartoriale aveva uno scollo quadrato ed era confezionata in un tessuto crêpe. Sarah Ferguson ha ripreso il colore del decoro sulle maniche, portando con sé una mini pochette di Furla con chiusura metallica.

La Duchessa di York ha accompagnato il suo outfit con un semplice paio di orecchini pendenti in oro bianco, diversi bracciali e un orologio con quadrante azzurro e bianco.

Sarah Ferguson, l’evento benefico

Non è la prima volta che Sarah Ferguson partecipa all’evento benefico, anzi la Duchessa di York può essere considerata una presenza fissa della manifestazione che ha avuto luogo nella splendida cornice dello Château de la Croix des Gardes. Non è neanche la prima volta che l’ex moglie di Andrea di York sceglie questo stilista per partecipare all’occasione mondana.

Kate Middleton dal canto suo ha scelto di sfoggiare un capo d’abbigliamento di questa marca di moda per la finale del torneo di Wimbledon del 2024, in cui ha sfoggiato un abito viola con la gonna ampia e la parte superiore aderente.

Il Knights of Charity Gala è un evento annuale che raccoglie fondi per diverse organizzazioni benefiche e, durante l’edizione del 2025, ha visto la partecipazione anche di Andrea Bocelli. La quarta edizione del Gala ha raccolto fondi ingenti per diverse associazioni importanti, tra cui anche Save the Children, ABF for Children Children in Need e UNICEF.