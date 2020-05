Alexandra di Hannover sulle orme di Charlotte. E risplende come non mai

editato in: da

Alexandra Di Hannover: amori, look e il rapporto con la sorella Charlotte

Anche per Alexandra di Hannover è giunto il grande momento: questa primavera ha segnato il suo debutto, per la prima volta da sola senza sua sorella. Ma da Charlotte ha ereditato lo stile e l’eleganza, così come la grazia nel presentarsi sotto la luce dei riflettori.

Classe 1999, Alexandra è l’ultimogenita di Carolina di Monaco, nata dal suo terzo matrimonio con il Principe di Hannover. Sin da piccolina ha stretto un forte legame con i suoi fratelli, figli di Stefano Casiraghi: in particolare, ha sempre avuto un bel rapporto con Charlotte di Monaco, undicesima in linea di successione al trono monegasco. Diversissime, eppure ugualmente belle ed eleganti, le due sorelle hanno fatto fronte comune durante tutti questi anni. Alexandra, ancora giovanissima, ha trovato il supporto di Charlotte in ogni evento importante.

La guida della sorella è stata molto importante, per Alexandra di Hannover. E adesso ha deciso di uscire dalla sua ombra, presentandosi agli eventi mondani da sola. Si tratta di un vero e proprio debutto, anche se avvenuto in maniera diversa dal solito. La giovane Alexandra avrebbe infatti dovuto essere una delle protagoniste del Ballo della Rosa 2020, ma l’evento è stato cancellato a causa della situazione di emergenza che stiamo vivendo. Così, la più piccola di casa Grimaldi ha optato per un debutto a mezzo stampa.

Alexandra è stata protagonista di un bellissimo servizio in esclusiva sul magazine spagnolo Telva, al quale ha concesso splendide foto che la ritraggono in una veste nuova. Non è più quella ragazzina che accompagnava sempre Charlotte agli impegni pubblici, bensì una meravigliosa donna nel fiore della sua gioventù. L’eleganza e la bellezza le ha ereditate da mamma Carolina e da nonna Grace Kelly, questo è evidente. Nel servizio fotografico ha posato in abiti Dior, mostrando un buon gusto e un occhio attento allo stile.

E per la prima volta Alexandra si è raccontata, in un’intervista esclusiva riportata sulle pagine di Telva. Ha rivelato al pubblico le sue più grandi passioni, a partire dalla lettura e dalla musica, parlando poi del suo incredibile amore per il pattinaggio. Poi ha confermato di essere appassionata di moda, una notizia che non arriva certo inaspettata: lei e sua mamma, Carolina di Monaco, sono state più volte viste insieme alle sfilate più importanti. Infine, Alexandra ha confessato qualcosa sul suo futuro: “Ho sempre saputo che lo studio era importante. Ora frequento Scienze Politiche e Filosofia alla New York University, forse è questa la mia strada”.