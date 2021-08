Christina Ricci mamma bis: l’annuncio della gravidanza su Instagram

editato in: da

Christina Ricci aspetta il suo secondo figlio: l’ha annunciato con una foto dolcissima pubblicata su Instagram, quella dell’ecografia, accompagnata dalle parole “La vita continua a migliorare”.

La notizia ha lasciato tutti di stucco, soprattutto perché l’attrice non aveva reso ufficiale – almeno fino ad ora – la sua relazione con Mark Hampton, l’hairstylist di modelle e star di Hollywood, che ha taggato proprio nel post del suo profilo social.

L’annuncio della gravidanza è stato accolto con grande entusiasmo dagli amici della Ricci e dai fan, che avevano già ipotizzato (pur non avendone la certezza) che ci fosse una liason amorosa tra l’attrice e il parrucchiere delle star. Poco meno di un mese fa infatti Christina Ricci aveva pubblicato uno scatto di Hampton augurandogli un buon compleanno, e scrivendo: “La mia persona preferita, un essere umano splendido, portatore di tutte le cose felici, magiche e buone. Ti amo. Il prossimo anno sarà il migliore di sempre”. Le parole usate allora, lette oggi, inducono a pensare che l’attrice e l’haristylist fossero già a conoscenza della gravidanza.

Christina Ricci diventerà così madre per le seconda volta, dopo aver dato alla luce sei anni fa Frederick, avuto con l’ex marito James Heerdegen, direttore della fotografia conosciuto sul set della serie televisiva Pan Am. Si tratta però anche di un grande momento di rinascita per l’attrice, dato che il matrimonio con Heerdegen, celebrato nel 2013, è finito un anno fa. Il loro è stato un divorzio burrascoso, dopo sette anni di matrimonio sfociati nelle accuse dell’attrice di violenza domestica.

Come aveva rivelato Page Six, lo scorso gennaio la Ricci aveva richiesto e ottenuto un ordine restrittivo di sei mesi, sostenendo di essere stata abusata fisicamente dall’ex, in alcuni casi anche di fronte al figlio. “Mi teneva nel terrore 24 ore al giorno, avevo paura ad andare a letto la notte”, aveva rivelato l’attrice al giudice. Lo scorso aprile Christina ha ottenuto l’affidamento esclusivo di Frederick, mentre all’ex marito è stato concesso solo il diritto di visita.

Adesso, a distanza di un anno dal divorzio da Heerdegen, Christina Ricci ha ritrovato la serenità insieme a Mark Hampton, con il quale ha deciso di allargare la famiglia. Anche l’hairstylist ha pubblicato sul suo profilo Instagram un rullino con le foto dell’ecografia e, nella didascalia, la stessa frase della compagna: “La vita continua a migliorare”.