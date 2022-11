Da “Uomini e Donne” a Dubai: la vita extra lusso di Isabella Ricci (con un unico rimpianto)

Uomini e Donne è un programma che attira spesso le critiche dei telespettatori. Troppi litigi, troppi discorsi vacui e senza senso e sì, anche troppi personaggi pronti a farsi lo sgambetto a vicenda pur di avere un posto a centro studio. È uno schema che si ripete da due decenni, puntata dopo puntata ma alla fine, come si suol dire, formula vincente non si cambia. E Maria De Filippi lo sa bene.

Eppure nel mezzo di tutto questo vuoto baccano talvolta fanno capolino storie vere e appassionanti. Proprio come quella di Isabella Ricci, ex Dama del dating show di Canale 5 che in pochissimi mesi negli Studi Elios ha trovato l’amore. Quello vero, con la “A” maiuscola”, che l’ha portata a cambiare completamente vita.

Isabella Ricci, la nuova vita extra lusso a Dubai

Nelle rare apparizioni a Uomini e Donne dopo la fatidica scelta, Isabella Ricci non è mai riuscita a nascondere quella luce che brilla nei suoi occhi da quando ha conosciuto Fabio Mantovani. In studio veniva spesso attaccata (anche dagli opinionisti) per via di quel suo fare all’apparenza un po’ snob, ma che nasconde semplicemente una personalità mite e una classe che è cosa rara ai giorni nostri. Ma Isabella non ha mai dato troppo peso alle vuote critiche, andando dritta per la sua strada come un treno.

E ha fatto benissimo, a giudicare dalla sua nuova vita al fianco di Fabio. Ne ha parlato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ma i fan più affezionati avevano già potuto averne un assaggio tramite i suoi profili social. Come avevano preannunciato in studio, Isabella e Fabio hanno deciso di fare la spola tra l’Italia e gli Emirati Arabi, spostandosi qui per sei mesi all’anno e godersi la bella stagione anche nei mesi più freddi.

Dubai è la città che la coppia ha scelto per costruire il proprio nido d’amore: un appartamento molto elegante e luminoso con vista sulla metropoli. Non mancano i comfort, i ristoranti di lusso, gli stabilimenti sulla spiaggia: “La nostra giornata tipo è al mare – ha spiegato Isabella -: trascorriamo la giornata negli stabilimenti solitamente legati a grandi alberghi, dove si può godere di ogni comfort dalla mattina al tramonto“. E se piove? Nessun problema neanche in questo caso: “Qui è pieno di aree commerciali ricche di negozi, sia di lusso che di marchi locali, dove poter passeggiare e fare un po’ di shopping”. Mica male!

Isabella e Fabio, la coppia più bella di “Uomini e Donne”

Potevano mancare le critiche per questo cambio di vita nel lusso e nell’agio? Naturalmente no, come si evince da alcuni commenti non proprio teneri rivolti all’ex Dama di Uomini e Donne. Ma in fondo cosa c’è di male nel godersi i frutti del lavoro di una vita, al fianco della persona più importante? Isabella Ricci non si era mai sposata prima di conoscere il suo Fabio, dedicandosi esclusivamente al lavoro e alla carriera. Una scelta sacrosanta che – purtroppo – ancora non viene vista di buon occhio da chi evidentemente è rimasto al medioevo, con l’idea che una donna debba per forza essere l’angelo del focolare.

Poco importa, ben vengano le critiche se la risposta a tutto questo è il sorriso di due persone che hanno trovato in modo del tutto inaspettato la propria anima gemella. Isabella e Fabio sono entrati di diritto nella storia di Uomini e Donne come una delle coppie più belle che abbiano mai calcato le scene del dating show. Si sono annusati e conosciuti in pochi mesi, ma già il loro cuore sapeva che a legarli c’era qualcosa di unico. Poi le nozze e la nuova vita insieme, “per il tempo che mi rimane” come usava spesso dire la Ricci in studio.

Il rimpianto più grande di Isabella Ricci

Quella di Isabella Ricci è stata una vita piena e dedita al lavoro. Una donna che si è fatta da sé e che non si è mai tirata indietro, neanche di fronte alle difficoltà. Adesso può godersi il suo Fabio lontana dalle incombenze che avevano sempre dominato le sue giornate, ma non nasconde un piccolo rimpianto.

Isabella non si è pentita delle proprie scelte: “Ho lavorato tutta una vita – aveva scritto su Instagram -, con l’obiettivo di essere totalmente indipendente dalla famiglia e dal matrimonio. Ci sono sempre riuscita e vivo la vita che ho sempre voluto. Avrei dedicato tutto quello che ho ai miei figli, ma purtroppo non ne ho avuti“. In compenso ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni, grazie a Fabio.