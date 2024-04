Un’attrice raffinatissima, una donna straordinaria e riservata che della ragazza di provincia conserva tutta purezza: Isabella Ferrari è sempre generosa quando si tratta di parlare della sua vita e di sua madre, Maria, alla quale deve tutto. È stata lei a introdurla nel mondo del cinema, a portarla a Roma quando appena 17enne Carlo Vanzina l’aveva provinata per Sapore di mare. Il film è poi diventato un cult e la sua carriera non si è più fermata. La sua vita è stata però attraversata anche da grandi dolori e decisioni difficili, come quella di interrompere una gravidanza da giovanissima che ha raccontato a Verissimo.

Isabella Ferrari e l’aborto da giovanissima, i motivi della sua scelta

Maria, sua mamma, è stata al suo fianco in tutti i passi che ha deciso di compiere e anche in quello di abortire. Isabella Ferrari ha spiegato di aver preso questa decisione in quanto donna e libera di decidere del proprio corpo: “Anche se potrebbe sembrare innaturale che una madre ti accompagni in quella situazione, per me è stato qualcosa di rivoluzionario. Adesso si parla sempre di aborto in tutti i modi e quella libertà è un tassello che non si può cambiare”.

E racconta anche di come abbia vissuto quel momento, nonostante fosse molto giovane: “Per quello che ho vissuto io, è sempre una questione legata all’amore. Accettare di avere un figlio ha sempre a che vedere con l’amore e non può essere un’imposizione. A volte ci sono problemi di violenza, di miseria, tante problematiche che ti fanno accettare o subire o una gravidanza. Non può che essere tutto nelle mani di questo essere donna. Mia madre che mi accompagna rimane un’immagine di grande amore”.

L’amore per i tre figli avuti dal marito Renato De Maria

Isabella Ferrari è oggi mamma di tre figli ai quali sta cercando di trasmettere quello che ha imparato nel corso della sua vita, lasciandoli liberi di scegliere: “Credo che si è sempre un po’ il contrario di quello che ti è stato insegnato a essere a casa tua. Vuoi dare ai tuoi figli quello che tu non hai avuto ma a me hanno imposto di entrare nel mondo del cinema. Comunque è andata bene ed è un gioco di sliding doors: dobbiamo avere comunque la possibilità di sbagliare mentre la nostra autostima è sempre a rischio”. E, in questo senso, è stato proprio suo marito Renato De Maria ad aiutarla: “Ha alzato molto la mia autostima. Mi sento di dirgli grazie per questo motivo. Non c’era riuscito neanche il mio analista”, ha raccontato in un’altra intervista.

Della sua vita non rimpiange nulla, neanche di aver realizzato il sogno che era di sua madre. Il desiderio di essere un’attrice era infatti il suo e l’ha realizzato per mezzo di sua figlia, quasi costringendola a intraprendere questo cammino. Una scelta che probabilmente non avrebbe fatto per i suoi ragazzi ma che per lei si è rivelata essere quella giusta, sebbene non sia stata esente da sacrifici. L’attrice di Ponte Dell’Olio è al cinema con Confidenza dal 24 aprile, per la regia di Daniele Lucchetti e con Elio Germano. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone.