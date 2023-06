U&D finisce la favola di Isabella Ricci e Fabio Mantovani: l’annuncio

Fonte: IPA Maria De Filippi

È scoppiata un’altra coppia di Uomini e Donne. Questa volta una coppia che è addirittura convolata a nozze, facendo così sognare tutti i romantici del programma di successo di Maria De Filippi. Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati. A dare l’annuncio l’ex Dama del dating show, che ha voluto fare chiarezza dopo le ultime, continue, voci di crisi con l’ormai ex marito. La Ricci, in un post su Instagram, non ha nascosto la delusione per un sogno d’amore infranto. Un sogno forse troppo bello per essere vero, come sottolineato dalla diretta interessata, che era arrivata nella trasmissione Mediaset con tanta voglia di innamorarsi e stravolgere la sua vita.

Uomini e Donne: Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati

Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne non stanno più insieme. I due, che si sono sposati un anno fa, si sono separati legalmente lo scorso 6 giugno. A farlo sapere la donna in un post sui social network: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Parole che nascondono delusione e amarezza per una fine decisamente inaspettata. Il post è stato invaso di domande da parte dei fan che però non hanno trovato risposta da parte di Isabella.

La Ricci ha infatti scelto di non aggiungere ulteriori dettagli circa la rottura con Fabio. Ad oggi restano dunque avvolti nel mistero i motivi che hanno spinto i due ex protagonisti di Uomini e Donne a prendere strade differenti. Nessun commento da parte di Mantovani, che tanto aveva fatto per conquistare l’ex moglie. Tra i tanti messaggi di affetto e sostegno ricevuti dai fan pure quello di Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne: “La tua forza, la tua sincerità e la tua nobiltà d’animo non hanno limiti. Tu sai, anche qui”.

Tutti i sostenitori della coppia si sono detti dispiaciuti per questa fine così improvvisa e sicuramente dolorosa. Molti hanno invitato Isabella Ricci a farsi coraggio e a fare di tutto per superare questo momento particolarmente difficile. “La vostra era una favola moderna che aveva fatto sognare un po’ tutti”, ha ribadito un telespettatore di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Isabella e Fabio di Uomini e Donne erano convolati a nozze un anno fa, più precisamente il 28 maggio 2022. Un matrimonio che aveva stupito tutti visto che Ricci e Mantovani avevano lasciato la trasmissione di Canale 5 solo qualche mese prima, a dicembre 2021. Un sentimento profondo e travolgente che li aveva portati a giurarsi amore eterno con una cerimonia civile. Successivamente la coppia si era trasferita a Dubai, dove aveva iniziato una nuova vita che sembrava piena di felicità e serenità.

Da qualche tempo, però, Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne non si facevano più vedere insieme scatenando così i gossip. Nessuna traccia sui social network, dove sono sempre stati piuttosto attivi; nessun avvistamento di coppia. E un silenzio assordante, che non ha fatto che alimentare il chiacchiericcio sempre più fino all’annuncio ufficiale da parte di Isabella.