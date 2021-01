Domenica In, Alba Parietti: l’amicizia con Mara e il ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea

editato in: da

Alba Parietti perfetta in bikini

È la prima puntata dell’anno per Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier: la presentatrice è pronta a replicare i successi degli ultimi appuntamenti, accogliendo nel suo studio grandissimi ospiti. Tra gli altri, per questo pomeriggio davvero speciale spicca Alba Parietti.

Nei mesi scorsi, la splendida attrice e showgirl ha fatto molto parlare di sé sui social, sempre pronta a commentare l’incredibile avventura di suo figlio Francesco Oppini che è stato uno dei più chiacchierati concorrenti del Grande Fratello Vip. Da mamma premurosa, Alba gli ha dato tutto il suo supporto, scatenando anche qualche polemica per la sua presenza considerata da alcuni “eccessiva”. Ma il loro legame ne è uscito più forte che mai: i due hanno avuto un toccante incontro davanti alle telecamere di Alfonso Signorini, e si sono lasciati andare all’emozione.

Ora, nel salottino di Domenica in, per la Parietti ci sono altre sorprese. In primis, un bellissimo ricordo proveniente dal passato: Mara Venier le ha infatti riproposto alcune immagini della loro solida (e longeva) amicizia, nata tanti anni fa. “La prima volta che ci siamo viste eri incinta di Francesco e io stavo con Jerry Calà” – ha raccontato zia Mara – “Eravamo due ragazze, non sapevamo ancora quello che avremo fatto. Ci siamo ritrovate poi in un momento di grande dolore reciproco, e nel dolore abbiamo capito quanto bene ci vogliamo“.

Il 2020 è stato infatti un anno molto duro per entrambe, che hanno perso due persone importantissime nella loro vita. Mara ha detto addio al suo caro amico Gianni Dei, al quale ha dedicato splendide parole su Instagram in omaggio al loro rapporto speciale. Mentre Alba ha pianto la morte di Giuseppe Lanza di Scalea, con il quale aveva avuto dapprima una storia d’amore e poi una grandissima amicizia.

A darle la possibilità di ricordare Giuseppe è stata una precisa domanda della Venier, che ha chiesto ad Alba quali fossero stati gli uomini della sua vita. “Mio papà è stato un uomo fortissimo, mi ha protetto” – ha ricordato la Parietti – “Quello che più assomigliava a lui come senso di protezione è stato Giuseppe. Lui voleva il mio bene, per me è stato una famiglia”. I due sono stati insieme per 8 anni, poi la loro relazione si è trasformata in qualcos’altro. “La fine di un amore è diventata un’amicizia vera. Ci siamo voluti ancora più bene da amici che quando stavamo insieme” – ha raccontato infine Alba, trattenendo a stento le lacrime.