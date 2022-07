Alba Parietti festeggia 61 anni con il regalo più bello che potesse desiderare

Una grande consepevolezza su se stessa, sulla vita e sull’amore: Alba Parietti festeggia 61 anni e non potrebbe essere più felice di così. Accanto alle persone che le vogliono bene, con il regalo più bello che potesse desiderare: l’amore.

Lo ha raccontato lei stessa in alcuni post su Instagram per condividere, com’è solita fare, le sue emozioni.

Alba Parietti, le parole per celebrare i suoi 61 anni

Se c’è una cosa che Alba Parietti ha mostrato in questi ultimi mesi è una rinnovata consapevolezza, che abbraccia tutti gli aspetti della sua vita. Perché è felice, si vede e lo si capisce dalle parole che condivide con i suoi follower su Instagram.

Come quelle usate in occasione del suo compleanno, che raccontano di una gioia arrivata inaspettata. Quella felicità ha un responsabile: Fabio Adami, che lei stessa non esita a definire il regalo più bello che potesse desiderare.

A corredo di uno scatto realizzato dalla fotografa Azzurra Primavera, la showgirl ha tracciato un bilancio dell’ultimo anno: “A mezzanotte compirò gli anni, cosa mi ha insegnato questo anno? Se un uomo ti ama, non si nasconde; l’amore è crudelmente semplice anche nel non avere pudore di esistere, non conosce limitazioni. È fatto di gesti quotidiani, di fatti e certezze, di fiducia, di condivisione, di complicità totale , di divertimento, di tenerezza, voglia di capirsi sempre. Vuole solo renderti felice, perché alla tua felicità corrisponde la sua.”, ha spiegato condividendo il suo punto di vista con i follower.

Poi Alba Parietti ha anche fatto notare come il suo pensiero sia cambiato rispetto al passato: “Ho spesso elaborato idee con granitico scetticismo – si legge nella didascalia – . Ma alla fine, bisogna arrendersi anche davanti alle cose belle, non solo davanti alle cose brutte. Ho scritto un libro sul disincantato e ora vivo di magia. Dopo la morte dei miei, ho pensato che nessuno mi avrebbe più fatto sentire così amata. Alle volte ho pensato che la passione non fosse conciliabile con l’amore. Nulla di più falso”.

Ed è qui che emerge quanto, negli ultimi mesi, la sua esistenza sia cambiata, grazie proprio al profondo sentimento che la lega a Fabio Adami: “È bello nella vita lasciarsi andare senza paura di cadere perché hai delle braccia forti che ti sorreggono e che l’uomo che ti ama ti protegge dal mondo oltre che da te stessa – ha aggiunto -. Quando arriva quell’amore che pensavi non esistesse, non avrai nessuno stato di confusione ti arriverà diritto il cuore ogni secondo, ti farà sentire la sua presenza, con fatti, ti darà certezza anche quando è lontano. Ecco il regalo più bello che questo compleanno poteva fare a me e a chi crede nell’amore. Grazie a chi è felice nel vedermi felice sapendo che ognuno ha diritto ad aspirare alla felicità. Perché noi siamo l’amore che pensiamo di meritarci”.

Alba Parietti, la storia d’amore con Fabio Adami

Un amore travolgente, inteso, consapevole. Alba Parietti è felice e innamorata. E non lo nasconde più. Era la fine di aprile quando sono spuntati i primi scatti rubati che immortalavano lei e Fabio Adami, una relazione che – a quanto pare – i due avrebbero inizialmente protetto dai gossip e dal clamore mediatico.

Poi a maggio la conduttrice e opinionista aveva deciso di confermare la love story con il manager romano di 55 anni. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane aveva confessato: “Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì. Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato”.

Alla fine Alba aveva ceduto ed era uscita definitivamente allo scoperto pubblicando sul suo profilo Instagram delle foto inequivocabili con tanto di bacio. Da allora non si è più fermata, perché l’amore è difficile da contenere e la felicità vera merita di essere condivisa. Tra dediche dolcissime, una consapevolezza maggiore e tanta gratitudine Alba Parietti è arrivata a festeggiare i suoi 61 anni: felice più che mai e con il regalo più bello.