Alba Parietti come Marilyn, gli auguri speciali al fidanzato Fabio Adami

L’amore è un gioco, cantavano i Beatles e arrivati a una certa età lo si capisce meglio. È spensierata e leggera la storia di maturo amore tra Alba Parietti e Fabio Adami. Forti delle esperienze vissute, non hanno più bisogno di prendersi sul serio e possono permettersi di giocare liberamente, proprio come cantava il quartetto inglese. Ancor di più in occasione di un giorno di festa, di fronte a una torta brillante di candeline, circondati dagli amici più cari.

I giocosi auguri di Alba Parietti al fidanzato

“Happy birthday to you, happy birthday to you…” basta leggere il versetto per figurarsi una delle scene più iconiche della cultura pop: Marylin Monroe che, coperta solo di lustrini (in quello stesso abito che decenni dopo Kim Kardashian oserà rovinare), intona gli auguri di compleanno più sensuali di sempre, mentre un attonito presidente Kennedy si gode compiaciuto la scena. Con buona pace della moglie Jackie, a casa a scacciarsi di dosso le vesti da donna tradita.

Senza i drammi che stavano dietro all’originale, anche Alba Parietti ha riprodotto l’avvincente siparietto, intonando una sensuale canzoncina d’auguri nel giorno del compleanno del nuovo fidanzato, il manager di Poste Italiane Fabio Adami. Un momento di spensieratezza che la showgirl ha condiviso anche sul proprio profilo Instagram. E i follower hanno condiviso con lei la ritrovata gioia di un amore libero e spensierato: “Auguri Fabio, sei speciale perché la fai sorridere sempre” il commento della più tenera tra le fan. Accanto alla più sensuale delle showgirl italiane, la cara amica Marcella Bella, la cantante di Montagne Verdi, vicina a Parietti in tutti i momenti più importanti. Mentre, tra i commentatori, anche nomi noti come il figlio d’arte Cristiano De Andrè e la neosposa Francesca De Stefano Versace.

Fabio Adami, che ha ridonato il sorriso a Alba Parietti

Alba Parietti e Fabio Adami si sono sconosciuti non troppo tempo fa, durante un viaggio in treno datato marzo 2022. Per Fabio è stato il coronamento di un sogno adolescenziale: “A 18 anni avevo un amico che lavorava a Telemontecarlo e tutti lo supplicavamo di farci conoscere Alba Parietti, nel periodo di massimo splendore sullo sgabello di Galagoal”, aveva raccontato al Corriere della Sera. Ha dovuto aspettare un po’, ma alla fine la Parietti l’ha conosciuta ed è riuscito persino a conquistarla.

I due fanno coppia fissa da allora, hanno conosciuto le famiglie reciproche, figli compresi e, superato lo shock iniziale di trovarsi rincorso dai paparazzi appena varcata la soglia di casa, il manager si è ben integrato nella sgargiante vita della donna di spettacolo. “Dieci mesi di felicità assoluta, sei tutto ciò di cui avevo bisogno” aveva scritto lei su Instagram in occasione del decimo mesiversario. Il mesiversario sì, perché anche a 60 anni si può tornare ragazzine, specie quando si incontra il primo vero amore, dopo una serie di narcisi interessati al personaggio più che alla donna: “Sono stati giochi, persone con cui mi sono divertita e che si sono divertite con me”. Fabio Adami, invece, per Alba Parietti rappresenta il principe azzurro.