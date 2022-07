Alba Parietti su Instagram: “Rock ‘N’ Roll Never Dies”. Sfoggia body e leggings luccicanti

Fonte: IPA Alba Parietti su Instagram, body stretch e leggins luccicanti

Al grido di “Rock ‘N’ Roll Never Dies”, Alba Parietti ha fatto irruzione su Instagram con una serie di scatti che in breve hanno collezionato un mare di commenti. La conduttrice non si risparmia mai con i suoi follower e di volta in volta riesce a stupirli con mise mozzafiato: dai selfie acqua e sapone fino alle foto autoironiche col “ritocchino”, Alba è fiera di sé e lo dimostra ancora una volta con un look da vera rocker. Perché la bellezza, in fondo, è accettarsi per ciò che si è, giocando sui propri pregi ma anche sui difetti, provocando ma sempre con gran classe.

Alba Parietti, il look rock ‘n’ roll su Instagram toglie il fiato

Autoironica, divertente e frizzante come sempre. Alba Parietti ancora una volta ha fatto sfoggio del suo sorriso migliore, dedicando ai follower di Instagram una serie di scatti da vera rocker. Il selfie alla toilette è un grande classico tra le più e meno giovani, una di quelle “usanze” social sulle quali non poteva far altro che dire la sua. E a modo proprio, ovviamente.

La location è il Macao Café Santa Gertrudis di Ibiza, meta vacanziera per tanti VIP in questo periodo dell’anno. Da Wanda Nara al fantastico trio composto da Federica Nargi, Costanza Caracciolo ed Elena Santarelli, da Sarah Felberbaum a Carolina Marconi, le Baleari sono super gettonate tra le celebs di casa nostra. La splendida Alba sta trascorrendo lì qualche giorno di relax (e divertimento) in compagnia di alcuni amici e del nuovo compagno, Fabio Adami, con il quale da qualche tempo ha ritrovato il sorriso: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo 5 anni da single granitica e convinta)”, aveva scritto qualche giorno fa proprio a corredo di alcuni selfie con la sua dolce metà.

Sarà che tutto questo entusiasmo sia (almeno in parte) merito del ritrovato amore? Ci piace pensare che sia così: l’amore ti fa (ancor più) bella, cara Alba. E analizzando a fondo il suo look rock ‘n’ roll non possiamo far altro che ammirare la capacità di mettersi in gioco con una freschezza propria di poche donne all’età di 61 anni: body nero stretch, leggings in rete metallica super trasparenti e sandali con un vertiginoso tacco a spillo. Da fare invidia alle più giovani!

Alba Parietti, 61 anni e sempre più bella (e felice)

Che la love story con Fabio Adami le abbia dato nuova linfa è indubbio, ma a dirla tutta la splendida Alba Parietti brilla di luce propria. Oggi a 61 anni come ieri, la conduttrice è sempre stata il prototipo di una prorompente femminilità, unendo classe ed eleganza a un’intelligenza che più sensuale non si può. Non è forse il “cervello”, in fondo, la parte più sexy del corpo?

Quando negli scatti di Instagram si mostra al naturale e senza filtri, fiera della sua età e dei naturali segni del tempo, così come quando gioca e scherza sui “ritocchini” che fanno sembrare tutte uguali e senza neanche un filo di rughe. E, in ultimo, negli scatti da rocker, dove abbassa maliziosamente un angolo della cintola. Tutto ci restituisce il ritratto di una donna che ha raggiunto maturità, consapevolezza, rimasta sempre fedele alle proprie idee e al proprio modo di essere e che non ha alcuna intenzione di nascondersi.