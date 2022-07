Alba Parietti, festeggiamenti a Ibiza tra lustrini e paillettes (ma ha occhi solo per Fabio)

Alba Parietti non potrebbe essere più felice: la showgirl è tornata come ogni anno a Ibiza, per trascorrere la sua estate nella casa che possiede sull’isola. Questa volta però si trova lì in dolcissima compagnia: Alba ha infatti deciso di festeggiare i suoi 61 anni insieme a Fabio Adami, il suo compagno, lasciandosi travolgere dalle belle emozioni di una serata speciale.

Alba Parietti, il compleanno a Ibizia con Fabio Adami

Felice, innamorata e bellissima: Alba Parietti sta trascorrendo la sua estate a Ibiza, sfoggiando bikini mozzafiato e costumi alla moda e di super tendenza. Ma la bella stagione porta con sé anche i festeggiamenti del suo compleanno, che quest’anno ha deciso di trascorrere proprio sulla sua isola preferita.

Dopo aver tagliato il traguardo dei 60 anni lo scorso anno a Milano, festeggiando in grande stile in compagnia degli amici più cari, quest’anno ha voluto al suo fianco il suo grande amore, Fabio Adami. Ha scelto Ibiza per celebrare i suoi 61 anni (per la precisione lo Shu Ibiza Talamanca Beach Club), con un meraviglioso party in spiaggia insieme ai suoi affetti (tra cui l’amica di vecchia data Marcella Bella). La Parietti ha indossato un bellissimo abito lungo firmato da Francesca Ferrone, dalla scollatura importante, con la schiena nuda e tempestato di paillettes.

Ha poi completato il suo outfit con delle scarpe di Jimmy Choo, scegliendo i gioielli di un brand di cui indossa spesso le creazioni, Ferrum Jewels, che realizza bracciali, anelli e collane in ferro. Ha poi aggiunto dei bellissimi orecchini pendenti in oro, che davano ancora più luce al suo viso.

Ma di certo il suo sguardo non splendeva per le paillettes o i lustrini: gli occhi di Alba brillavano solo per il suo Fabio, l’uomo che da qualche mese a questa parte le ha fatto ritrovare la serenità.

Alba Parietti, il nuovo amore travolgente

Quella luce negli occhi della Parietti, impossibile da non notare, è tutto merito di Fabio Adami, l’uomo che l’ha conquistata e che le ha regalato l’amore dopo tanti anni di solitudine. Proprio in occasione dei suoi 61 anni, Alba aveva fatto un bilancio dell’ultimo anno trascorso.

“A mezzanotte compirò gli anni, cosa mi ha insegnato questo anno? Se un uomo ti ama, non si nasconde; l’amore è crudelmente semplice anche nel non avere pudore di esistere, non conosce limitazioni. È fatto di gesti quotidiani, di fatti e certezze, di fiducia, di condivisione, di complicità totale , di divertimento, di tenerezza, voglia di capirsi sempre. Vuole solo renderti felice, perché alla tua felicità corrisponde la sua”, ha scritto su Instagram.

Da quando è legata all’imprenditore la sua vita è profondamente cambiata: “È bello nella vita lasciarsi andare senza paura di cadere perché hai delle braccia forti che ti sorreggono e che l’uomo che ti ama ti protegge dal mondo oltre che da te stessa – ha aggiunto -. Quando arriva quell’amore che pensavi non esistesse, non avrai nessuno stato di confusione ti arriverà diritto il cuore ogni secondo, ti farà sentire la sua presenza, con fatti, ti darà certezza anche quando è lontano. Ecco il regalo più bello che questo compleanno poteva fare a me e a chi crede nell’amore”.