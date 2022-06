Maschera per capelli ricci fai da te: ricette e consigli

A cosa serve

Le maschere per capelli sono prodotti capaci di migliorare l’aspetto dei capelli, rendendoli più morbidi e spesso più lucidi. Rispetto al tradizionale balsamo condizionante, la maschera viene lasciata in posa più tempo, circa venti minuti e questo dà modo agli ingredienti di agire sui capelli a lungo. Chi ha capelli ricci e crespi farebbe bene a ricorrere spesso alle maschere per capelli. Applicando l’impacco una o due volte la settimana, infatti, i capelli risulteranno più belli e facili da pettinare. Se realizzata con gli ingredienti giusti, la maschera per capelli può anche aiutare ad alleviare irritazioni del cuoio capelluto e a migliorare alcune sue problematiche come la forfora.

Perché prepararla in casa

In commercio esistono tante maschere per capelli, adatte a ogni tipo di chioma e in grado di districare e rendere morbidi e lucidi anche i capelli più ribelli. Molte tra queste sono anche di ottima qualità e tutte garantiscono sicurezza. Perché preparare allora una maschera fai da te per i capelli? Innanzitutto perché è divertente e ci consente di sperimentare e imparare cose nuove. Preparare i propri cosmetici in casa permette poi di scegliere con cura gli ingredienti perfetti per le nostre esigenze, fare bene all’ambiente e risparmiare, perché spesso si utilizzano prodotti già presenti in cucina. Vediamo quali sono gli ingredienti migliori da cui partire per preparare una maschera per capelli ricci.

Quali ingredienti scegliere

Gli ingredienti per realizzare maschere perfette per i capelli ricci sono davvero molti. Uno di questi è l’olio di cocco, un olio vegetale naturale dal profumo esotico e dalla consistenza solida. L’olio di cocco è un ottimo emolliente, in grado di ammorbidire i capelli, districare i ricci ribelli e alleviare irritazioni del cuoio capelluto. Oltre all’olio di cocco, per i capelli ricci sono perfetti anche l’olio di oliva e l’olio di avocado entrambi ricchi di acidi grassi e composti attivi benefici per la pelle e per i capelli. Gli oli vegetali possono essere usati da soli, puri o anche mescolati tra loro e con altri ingredienti. Nelle maschere per capelli ricci si usano ad esempio spesso le banane, che aiuta a ridurre l’effetto crespo, la disidratazione del cuoio capelluto e la forfora. Per stimolare invece la crescita dei capelli sono ottime le uova e il miele, ricchi di vitamine e minerali. Chi non tollera l’olio sui capelli può invece ricorrere al gel di aloe vera, perfetto per avere ricci definiti oltre che capelli sani, lucidi e forti.

Ricette

Preparare le proprie maschere per capelli è semplice e divertente. È importante lavorare in un ambiente pulito e usare la maschera subito dopo la preparazione; non contenendo conservanti, si rovinerebbe velocemente, dunque meglio realizzarne una quantità sufficiente a una sola applicazione e non conservarla.

Olio di cocco e miele

Per realizzare questa ricetta è sufficiente riscaldare a bagnomaria miele e olio di cocco in parti uguali. Quando l’olio di cocco è sciolto e due ingredienti sono ben amalgamati si lascia raffreddare e si applica il composto sui capelli. Dopo una ventina di minuti si risciacqua con acqua e shampoo, per rimuovere i residui.

Aloe e banana

I capelli ricci e crespi possono trovare grandi benefici da questa maschera. Per prepararla basta schiacciare con una forchetta una banana matura e aggiungere due o tre cucchiai di gel di aloe. La maschera si applica su tutta la chioma dalla radici alle punte e si lascia in posa circa venti minuti, dopodiché si risciacqua con acqua e shampoo, utilizzando un pettine per rimuovere eventuali residui tra i capelli.

Avocado

Se i capelli ricci appaiono particolarmente spenti, si può ricorrere a una maschera preparata con mezzo avocado maturo frullato. Il composto va poi applicato su tutti i capelli e lasciato in posa per venti minuti, per poi risciacquare con acqua eliminando bene ogni residuo.

Come e quando usarla

La maschera per capelli ricci può essere applicata sui capelli una o due volte alla settimana, utilizzando le mani, un pettine o un pennello a setole rigide come quelli usato per tingere i capelli. Le maschere che contengono olio andrebbero applicate sui capelli asciutti, mentre se ne sono prive possono essere utilizzate su capelli asciutti, umidi o bagnati. Se si hanno molti capelli, meglio dividerli prima con mollette e mollettoni per facilitare l’applicazione. In ogni caso, in genere la maschera viene applicata a partire dalle radici per poi proseguire su tutte le lunghezze. Dopo aver distribuito la maschera in genere si avvolge un asciugamano sulla testa per evitare di sporcarsi, ma attenzione in fase di applicazione a non rovinare i vestiti: meglio indossare una vecchia maglietta cui non si tiene particolarmente, soprattutto quando si usa olio vegetale. Come abbiamo visto, le maschere per capelli andrebbero lasciate in posa circa venti minuti, ma si possono tenere anche per una decina di minuti in più. Trascorso il tempo di posa si risciacquano con acqua o con acqua e shampoo.