Capelli baciati dal sole, e protetti, dalla sera alla mattina. L’hair mask da provare è il colpo di fulmine dell’estate

maschera doposole capelli

L’hair mask è il segreto di bellezza dell’estate per avere capelli favolosi, ma soprattutto protetti, dalla mattina sino alla sera. La bella stagione è ormai arrivata, fra giornate al mare o in piscina, passeggiate all’aria aperta e feste sulla spiaggia.

Bellissimo, certo, se non fosse che i raggi del sole mettono a dura prova non solo la salute della pelle, ma anche quella dei capelli. Il rischio è quello di ritrovarsi con una chioma crespa e secca, ma soprattutto con il fastidiosissimo “effetto paglia”.

Proprio come accade per la pelle infatti anche i capelli hanno bisogno di coccole extra con l’arrivo dell’estate. L’ideale per riparare la chioma dai danni provocati dai raggi UVA e UVB, capaci di seccare la fibra capillare e renderla sfibrata e fragile.

Qual è la maschera doposole più buona per i capelli

Su Amazon è possibile trovare tantissime maschere doposole per i capelli, con ingredienti super per nutrire in profondità la fibra capillare e renderla favolosa.

Offerta Maschera ristrutturante capelli Collistar Maschera doposole per capelli stressati

Prima di tutto la maschera ristrutturante by Collistar che lascia i capelli soffici e semplici da pettinare, riparando i danni provocati da salsedine e sole. Si usa semplicemente sotto la doccia, subito dopo lo shampoo. Dopo aver risciacquato il prodotto tampona i capelli, poi applica sulla chioma e lascia agire, infine risciacqua.

Il costo? Poco meno di 20 euro e in offerta la paghi davvero pochissimo!

Offerta Maschera ristrutturante capelli Monoi De Tahiti Trattamento salva colore per capelli stressati

Favolosa pure la maschera ristrutturante di Monoi De Tahiti a base di noce brasiliana, vitamina B ed E e olio di cocco. Si tratta di un vero e proprio trattamento salva-colore, anti-nodi e anti-secco. Applicalo sui capelli umidi, massaggiando con le dita e insistendo soprattutto sulle punte.

Poi avvolgi la capigliatura in una pellicola. In questo modo riuscirai a creare un ambiente caldo-umido, potenziando al massimo gli effetti degli attivi. Lascia agire per cinque minuti, poi risciacqua con abbondante acqua tiepida per eliminare qualsiasi traccia di prodotto.

Anche in questo caso l’investimento è davvero piccolo, per una chioma favolosa che sfoggerai per tutta l’estate.

Maschera Gyada Cosmetics doposole Trattamento che ripara i capelli dai danni del sole

Costa appena 10 euro invece la maschera firmata da Gyada Cosmetics. Un prodotto da utilizzare dopo l’esposizione al sole, al mare oppure in piscina, per avere capelli soffici e lucenti.

A base di aloe vera, contiene anche olio di cocco e burro di karitè per riparare i danni derivati dall’esposizione solare. In più non unge e non appesantisce, per questo è indicata anche per chi ha i capelli grassi.

Il suo segreto è l’olio di carota che svolge una potentissima azione antiossidante, idratante, rivitalizzante e protettiva. La formulazione inoltre contiene proteine idrolizzate del grano che creano un film sul fusto capillare.

Applica il prodotto su tutte le lunghezze e lascia in posa per almeno 5 minuti, poi risciacqua. Il bello di questa maschera è che puoi utilizzarla come trattamenti intensivo dopo lo shampoo, ma anche prima. In quest’ultimo caso lascia in posa il prodotto per almeno mezz’ora, indossando una cuffia per potenziare l’azione riparatrice.

