A tutto avocado (sui capelli) ecco come usarlo!

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Tutto sull’avocado

L’avocado è il frutto della Persea gratissima, un albero che cresce in America centrale e in alcune zone dell’Africa. Noto per le sue proprietà benefiche e molto apprezzato in cucina, questo gustoso frutto tropicale è anche un fantastico rimedio per capelli e pelle. L’avocado è infatti un ingrediente che troviamo spesso nel sushi, nel pokè bowl, oltre che sotto forma di salse come il guacamole e in deliziosi toast, ma le sue proprietà cosmetiche lo rendono un alleato perfetto per rinforzare i capelli, proteggerli dal sole e renderli più morbidi, folti e più lucidi.

I benefici dell’avocado per i capelli sono dati dalla presenza di grassi, che hanno un’azione emolliente, ma anche dal contenuto di vitamine e minerali che svolgono attività antiossidante e che sostengono la funzione di ogni nostra cellula, incluse quelle dei follicoli da cui crescono i capelli. In particolare, nel frutto dell’avocado troviamo vitamina C, vitamina E e vitamina A, vitamine del gruppo B (riboflavina, niacina e tiamina), e minerali come potassio, calcio e fosforo.

Inserire l’avocado nella dieta è dunque un’ottima idea, perché il consumo di questo frutto contribuisce a fornire al corpo tanti nutrienti indispensabili per la salute e la bellezza, ma le sue proprietà possono anche essere sfruttate esternamente. Ad esempio, per capelli forti e belli, si possono preparare maschere e impacchi con la polpa del frutto o l’olio di avocado. Attenzione però alla provenienza dell’avocado: si tratta di un frutto tropicale che arriva da lontano, dunque meglio scegliere prodotti equosolidali, che garantiscano il rispetto di ambiente e lavoratori.

Maschera per i capelli all’avocado

Preparare una maschera per i capelli all’avocado è davvero semplicissimo e può essere fatto anche con avanzi del frutto che non abbiamo consumato. Una volta eliminato il nocciolo dell’avocado, lo si taglia a pezzi e lo si frulla con un frullatore a immersione, ovvero con il minipimer. Se il composto è troppo denso per poter essere applicato sui capelli si può aggiungere un po’ di acqua fino a raggiungere una consistenza perfetta.

La maschera per capelli all’avocado è già straordinaria così, ma può essere ulteriormente arricchita con ingredienti naturali. Per capelli crespi, secchi e con doppie punte si possono aggiungere un cucchiaino di miele e un cucchiaio di aceto di mele. Se i capelli sono spenti, sottili e con poco volume, alla polpa di avocado si uniscono uno o due cucchiai di yogurt al naturale. Per capelli grassi, che si ungono facilmente o in caso di forfora e irritazioni del cuoio capelluto, alla maschera all’avocado aggiungiamo invece due o tre gocce di olio essenziale di lavanda, oppure di salvia.

Una volta personalizzata la ricetta della maschera è sufficiente applicare il composto sui capelli dalla radice alle punte, avvolgere i capelli su loro stessi fermandoli con una pinza e lasciare in posa per almeno quindici minuti. Alla fine, si risciacqua con acqua o con acqua e aceto di mele: l’aceto di mele, grazie al suo pH acido, fa sì che le squame dei capelli si chiudano, rendendoli più lucidi e più facili da pettinare.

La maschera per capelli all’avocado va usata subito dopo la preparazione, non deve essere conservata. Si può usare una volta alla settimana o ogni due settimane, a seconda delle esigenze dei propri capelli.

Olio di avocado per i capelli

L’olio di avocado, estratto dalla polpa del frutto, è un prodotto eccellente per donare lucentezza ai capelli e stimolarne la crescita. È un rimedio perfetto se si hanno i capelli secchi, fragili, spenti, indeboliti, per rinforzarli e combatterne la caduta.

Spesso vengono consigliate maschere per capelli preparate con olio di avocado e olio di oliva in parti uguali, arricchite con poche gocce di olio essenziale di rosmarino o di limone; l’olio per capelli si applica poi su radici e lunghezze dei capelli e si lascia agire per 15-20 minuti per poi procedere con lo shampoo abituale.

Si tratta di un rimedio molto semplice e che può essere conservato anche per alcuni mesi, dopo averlo trasferito in una bottiglia in vetro scuro riparata da fonti di luce e calore. Lo svantaggio è che può lasciare i capelli troppo unti: per godere dei benefici dell’olio di avocado senza appesantire troppo i capelli meglio aggiungere un cucchiaino di olio di avocado a una maschera neutra per i capelli o al proprio shampoo.

Un impacco ottimo per i capelli grassi e danneggiati si può preparare con tre cucchiai di argilla bianca, un cucchiaio di olio di avocado, cinque gocce di olio essenziale di lavanda e acqua quanto basta a ottenere una pasta densa ma facilmente applicabile. Dopo aver mescolato con cura, si stende sui capelli, si lascia in posa per un quarto d’ora e si risciacqua. L’argilla assorbe il sebo in eccesso, mentre l’olio di avocado ripara i capelli e l’essenza di lavanda aiuta a regolare la produzione di sebo e ad alleviare le irritazioni del cuoio capelluto. L’impacco si prepara e si usa al momento, non va conservato. Si può usare da una volta al mese a una volta alla settimana, in base alle esigenze dei capelli.