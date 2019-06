I benefici dell’olio di avocado sul corpo

editato in: da

L’avocado è un frutto esotico originario della zona che si estende tra l’America centrale e meridionale che recentemente spopola sulle tavole di tutto il mondo grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche. I valori nutritivi di questo frutto lo rendo unico nel suo genere nonché un prezioso alleato del nostro corpo: l’avocado è ricco di grassi buoni, fibre, vitamine e potassio, e il suo consumo regolare può contribuire a combattere il colesterolo, rimpolpare la pelle favorendo la nascita di nuove cellule tessutali e ridurre le infiammazioni.

In più dall’avocado si estrae un olio vergine, molto simile a quello di oliva, che ha un effetto miracoloso per il corpo: di fatti l’olio di avocado è ricco di ottime proprietà, fondamentali per prendersi cura di sé, come acidi grassi, sostanze antiossidanti, fotoprottetive e antinfiammatorie. Scopri di seguito gli infiniti impieghi dell’olio di avocado.

Utilizzo e benefici dell’olio di avocado

L’uso di questo fantastico frutto verde dalla forma allungata che ricorda un po’ quella di una pera non si limita alle ricette con l’avocado in cucina, ma vede una vastissima varietà di impieghi anche in campo cosmetico e per la cura del corpo. Dell’avocado non si butta via nulla: la polpa interna, morbida e carnosa dal sapore fresco ed esotico, è commestibile e viene usata sia per preparazioni dolci che salate.

Quello che non tutti sanno è che anche il grande nocciolo centrale può essere consumato come infuso o grattugiato, ed è ricco di fibre, antiossidanti, acidi grassi insaturi, vitamine e minerali; perfino la buccia di alcune varietà di avocado viene adoperata (fresca o essiccata) sia in cucina che in cosmetologia per la creazione di creme ed unguenti. La polpa è anche apprezzata nella creazione di prodotti di bellezza per le sue proprietà nutrienti e anti-age; infine anche l’olio di avocado è molto utile sia per pelle e capelli che in ambito alimentare.

Diversi impieghi dell’olio di avocado

Uso alimentare: la composizione acidica dell’olio di avocado lo rende molto utile in campo nutrizionale in quanto costituisce un’ ottima alternativa ai grassi di origine animale, inoltre consumato regolarmente è un prezioso ausilio nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Quanto costa l’olio di avocado

Il prezzo dell’olio di avocado è molto variabile in base al tipo di trattamento cui viene sottoposto e si aggira intorno ai 7/10€ al litro. Più economico è l’olio per l’utilizzo cosmetico, il cui costo si aggira intorno ai 3/5€ a flacone.

Infine l’olio di avocado può essere impiegato puro poiché si assorbe facilmente e lascia sulla pelle un film protettivo che aumenta la funzione di barriera dell’epidermide, oppure può essere usato in combinazione con altri oli ed ingredienti naturali per intensificarne le qualità salutari: ad esempio per l’idratazione del corpo può essere abbinato all’olio di jojoba o di mandorle dolci; con l’aggiunta di olio di cocco o burro di karité costituisce un’ottima maschera ricostituente per capelli; unito all’acqua di rosa canina o germe di grano previene la formazione delle smagliature.