Smagliature: cosa sono, quando compaiono e come evitarle

Cosa sono

Le smagliature sono un inestetismo che interessa moltissime persone, soprattutto donne, forse ancora più odiato della tanto temuta cellulite. Le smagliature sono striature della pelle, di dimensioni variabili, che possono comparire in varie parti del corpo. Si tratta di vere e proprie cicatrici, dovute a un calo della produzione di collagene ed elastina, proteine responsabili dell’elasticità e della resistenza della pelle; una ridotta sintesi di queste sostanze può avvenire durante la pubertà o durante la gravidanza. Le smagliature possono formarsi in qualsiasi zona del corpo: nelle donne con una conformazione a pera non è raro che le smagliature compaiano su glutei e cosce, ma queste lesioni possono interessare anche ginocchia, polpacci, pancia, braccia e seno. Inizialmente le smagliature appaiono rosso-violacee per poi diventare via via bianche. Nella zona danneggiata e cicatrizzata, la pelle può inoltre apparire leggermente in rilievo o, al contrario, presentarsi depressa.

Le smagliature non interessano tutte le persone ma solo quelle predisposte e, sebbene le donne siano più colpite, possono comparire anche negli uomini. Generalmente le smagliature si formano quando si verifica un repentino aumento di peso o, più frequentemente, durante la pubertà e la gravidanza. Vediamo perché le smagliature compaiono proprio in queste situazioni e cosa si può fare per prevenirle.

Quando compaiono

Le smagliature tendono a comparire quando si ha una diminuzione di collagene ed elastina. Poiché queste due proteine vengono sintetizzate dai fibroblasti in risposta a una stimolazione ormonale, le smagliature compaiono molto spesso durante l’adolescenza – sia nelle donne sia negli uomini – e la gravidanza. Un’altra circostanza in cui è possibile che compaiano le smagliature è quando si prende molto peso in un lasso di tempo breve, poiché la pelle viene sottoposta rapidamente a una grande tensione. Generalmente le smagliature compaiono quando si verificano entrambe le cose, cioè quando si ha uno squilibrio ormonale associato ad aumento di peso, due fenomeni che vanno a braccetto in gravidanza e durante le fasi di crescita, in adolescenza.

Quando compaiono le smagliature, inizialmente le striature appaiono rossastre o violacee. Il verso in cui si sviluppano è quello in cui si verifica la tensione. Con il passare del tempo, il tessuto danneggiato viene riparato e le smagliature cambiano aspetto. Il colore delle smagliature passa dunque da rosso-violaceo a bianco e la pelle nella zona della smagliatura non appare più allo stesso livello di quella sana. Quando le smagliature sono bianche, il tessuto è completamente guarito e si può fare poco per eliminarle o ridurle, mentre prima che si formino o quando le striature sono ancora rossastre è possibile intervenire per evitarle, anche grazie a rimedi naturali molto semplici.

Rimedi naturali

Per evitare che le smagliature si formino occorre giocare d’anticipo: la prevenzione, in questo caso, è fondamentale. Come abbiamo visto, infatti, quando le smagliature sono ormai bianche, non ci sono molte possibilità di eliminarle. Se il tessuto è guarito e cicatrizzato è possibile intervenire solo grazie a trattamenti eseguiti dal dermatologo, ad esempio trattamenti laser, la cui buona riuscita dipende dalla quantità di pelle sana. Se le smagliature sono molte, ravvicinate tra loro o di grandi dimensioni, difficilmente spariranno del tutto; quando invece si hanno poche smagliature, circoscritte e di piccole dimensioni, i risultati possono essere migliori.

Per evitare la comparsa delle smagliature è fondamentale aiutare la pelle nei momenti critici, quelli in cui è più probabile che si formino. Ovviamente non è possibile sapere in anticipo se la propria pelle è soggetta alla formazione di smagliature e, poiché una volta comparse è difficile liberarsene, è sicuramente meglio prevenire il problema.

Tra i rimedi naturali utili a questo scopo troviamo gli oli vegetali: per prevenire le smagliature è perfetto l’olio di rosa mosqueta puro o mescolato con altri oli, ma vanno bene anche l’olio di oliva, l’olio di girasole o l’olio di mandorle, così come sono indicati il burro di karité o di mango. Gli oli vegetali, infatti, aiutano la pelle a rimanere morbida ed elastica e a prevenire le smagliature quando la produzione di collagene e di elastina diminuiscono o quando la pelle viene sottoposta a un’eccessiva e rapida tensione. I benefici degli oli per la pelle sembrano essere dovuti a un’azione sui fibroblasti che verrebbero stimolati a produrre collagene ed elastina. Si tratta dunque di rimedi adatti sia in gravidanza sia durante la pubertà quando allo squilibrio ormonale si associa un aumento di peso.

Per un’efficace azione preventiva sulle smagliature, gli oli vegetali andrebbero utilizzati più volte al giorno dall’inizio della gravidanza e per tutta la sua durata e in tutta la fase di crescita prima della comparsa delle smagliature o quando le striature sono ancora rosse. Se durante il giorno si fatica a sopportare la sensazione di unto lasciata dall’olio, si può ricorrere a creme molto ricche di oli, che si assorbono più velocemente rispetto all’olio puro. In alternativa si possono usare burri solidi per il corpo o burri montati da applicare con un massaggio dopo la doccia sulla pelle ancora umida.

Oltre ai rimedi naturali è molto importante seguire una dieta sana ed equilibrata e svolgere attività fisica, per consentire all’organo pelle di avere a disposizione sufficienti quantità di nutrienti e ossigeno e, di conseguenza, a mantenersi efficiente e in salute.