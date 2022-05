Butterfly Eyeliner: il make up (low cost) di Hailey Bieber è la tendenza della stagione

Tra le nuove tendenze della stagione primavera/estate, in fatto di make up, c’è senza dubbio il Butterfly Eyeliner: per uno sguardo intenso, magnetico ed estremamente elegante bastano poche mosse, e il risultato è davvero strepitoso. Le star ne vanno pazze, sfoggiando un trucco da favola che richiama atmosfere sognanti e molto romantiche. Come Hailey Bieber, che ha scelto l’azzurro e i caldi colori della terra per uno sguardo che fa letteralmente innamorare. Come possiamo replicarlo? In realtà è facilissimo: vediamo come realizzare il Butterfly Eyeliner step by step, con i prodotti giusti (ed economici).

Butterfly Eyeliner, la nuova moda della stagione

Elegante, raffinato e romantico: il Butterfly Eyeliner è un make up che ricorda la leggerezza e i bellissimi colori delle farfalle, proprio come vuole il suo nome. In pochi attimi è diventato il trend della stagione, e non è difficile indovinarne i motivi. Realizzandolo a regola d’arte, lo sguardo acquista immediatamente un nuovo fascino. Ed è possibile sbizzarrire la fantasia, scegliendo di illuminare gli occhi con glitter e ombretti shimmer, oppure optando per forme più elaborate – che però richiedono un pochino più di manualità.

Il Butterfly Eyeliner ha conquistato anche il mondo patinato delle star: lo si può ammirare sulle passerelle più celebri e agli eventi più rinomati, nonché semplicemente facendo un rapido giro su Instagram. La splendida Hailey Bieber ce ne ha proposto una versione romantica ed estremamente elegante, perfetta per chi vuole allungare la forma dell’occhio e renderlo immediatamente più luminoso. E se state pensando che replicarlo sia troppo complicato – o addirittura che necessiti di prodotti troppo costosi! -, abbiamo una buonissima notizia.

Come fare il Butterfly Eyeliner

Per ottenere un risultato perfetto come quello di Hailey Bieber abbiamo bisogno di pochi prodotti: un buon eyeliner liquido, ombretti a fantasia e un mascara volumizzante. Il primo passo consiste nel disegnare la forma della farfalla, partendo dall’angolo interno dell’occhio e tracciando una lunga linea che punta dritta all’angolo estremo delle sopracciglia. La lunghezza possiamo deciderla noi: Hailey Bieber ha optato per un tratto deciso ma piuttosto breve, ma nulla ci vieta addirittura di sorpassare la linea delle sopracciglia per un effetto davvero wow.

Per ottenere una linea perfetta, la scelta dell’eyeliner è fondamentale. L’Epic Ink Liner di NYX permette un’applicazione semplice e precisa in pochi istanti: il suo pennellino morbido e sottile è l’ideale per avere un make up ben definito anche se si è alle prime armi. L’eyeliner è inoltre molto pigmentato e la sua formulazione waterproof lo rende a lunga durata.

Chi ha un po’ più di manualità può invece optare per l’eyeliner liquido di KIKO, con applicatore in feltro che garantisce un tratto ben definito. Perfetto per le linee più sottili, asciuga molto rapidamente e offre un nero intenso: lo sguardo è sin da subito più luminoso.

Una volta applicato l’eyeliner sulla palpebra superiore, dobbiamo definire quella inferiore con un ombretto dal colore intenso. Hailey Bieber ha scelto un bel blu, elegante e molto romantico: la palette di Rimmel London Magnif’eyes Jewel Rocks Edition offre un’ampia gamma di tonalità che vanno dal color oro alle sfumature del blu, tutte ben pigmentate e a lunga durata. Gli ombretti si stendono facilmente e rimangono perfetti per tutta la giornata.

Per chi preferisce tonalità più romantiche e delicate, la palette Urban Light di Maybelline New York è davvero ottima. Contiene 8 ombretti dalla finitura shimmer, per un make up luminoso e super glitterato: la formula cremosa permette di stenderli con facilità e di creare infinite sfumature. Sono presenti anche un blush e un illuminante, per completare il make up.

Infine, non resta che applicare il mascara: per ottenere un effetto super volume, possiamo scegliere il mascara waterproof Ciglia Sensazionali di Maybelline New York. Le ciglia sono subito più folte e morbide, dalla curvatura perfetta e di un nero intenso. L’applicatore curvo con setole in silicone di ben sei dimensioni permette di raggiungere anche le ciglia più corte, stendendo il mascara senza formare grumi.

