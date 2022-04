Il make up arcobaleno di Chiara Ferragni fa già tendenza

La nuova tendenza della primavera? Il make up arcobaleno di Chiara Ferragni! L’influencer e imprenditrice digitale adora sperimentare con ombretti, mascara e pennelli, ideando beauty look da favola.

Shimmer, coloratissimo e super trendy, il make up arcobaleno di Chiara è un must della stagione e sta già spopolando su Instagram. Il segreto per ricrearlo? Seguire i consigli della Ferragni step by step, utilizzando i prodotti del suo marchio. Dal mascara black, per donare intensità allo sguardo, agli ombretti metallizzati, sino al blush e all’illuminante, due prodotti che sono ottimi non solo per creare la base, ma anche per nutrire la pelle.

Come copiare il make up di Chiara Ferragni

Copiare il make up arcobaleno di Chiara Ferragni non è una missione impossibile. Basta armarsi di pazienza e dei prodotti giusti! Ombretti rainbow per un effetto wow, un buon illuminante per mettere in risalto il viso e un gloss per labbra da baciare.

Il segreto è creare una base luminosa sulla palpebra e stendere gli ombretti proprio come se si volesse creare un arcobaleno. Se con l’arrivo della primavera avete voglia di copiare il trucco dell’imprenditrice digitale più cool di sempre vi sveliamo i prodotti da comprare.

La palette con gli ombretti shimmer

Da dove iniziare per replicare il make up arcobaleno di Chiara Ferragni? Dalla palette occhi shimmer! Ombretti vivaci e super cool, per accendere lo sguardo. Verde, viola e giallo, con finish brillanti e metallizzati, sono l’ideale per evidenziare le iridi chiare dell’imprenditrice digitale.

Gli shade di quella di NYX si possono applicare sia con i pennelli che con le dita. Una tips importante? I polpastrelli rendono ancora più scintillanti gli ombretti glitterati! I toni matt donano profondità allo sguardo, mentre quelli shimmer lo illuminano con riflessi di luce.

Offerta NYX Professional Makeup palette ombretti 16 tonalità coloratissime e shimmer per il make up

Il mascara

Sia per i beauty look semplici che per quelli elaborati, Chiara non rinuncia mai alla sua grande passione: il mascara. Questo prodotto infatti definisce le ciglia regala volume, lunghezza ed un colore intenso. L’influencer per questo trucco ne sceglie uno dalla texture leggera, ma cremosa, ottimo per ciglia bold e per raggiungere anche quelle più sottili. Il consiglio della Ferragni? Due passate per uno sguardo wow!

Offerta Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali Volumizzante, effetto Ventaglio sulle ciglia e intense black

Il gel sopracciglia

Le sopracciglia folte e bold sono il punto forte di Chiara Ferragni. Per averle sempre perfette usa un gel sopracciglia trasparente, perfetto per definire e fissare anche i peletti più ribelli. La formulazione contiene estratti di semi di limo per donare lucentezza, mentre la melissa protegge le sopracciglia dall’azione negativa degli agenti esterni. Le setole più lunghe consentono di pettinare il pelo, quelle più corte creano la forma.

Lavera gel per sopracciglia Gel trasparente per definire le sopracciglia

Il lip gloss

Un indispensabile per imitare il make up arcobaleno di Chiara Ferragni? Il lip gloss! Ottimo per labbra super luminose, con un colore rosato naturale e un super effetto rimpolpante. Per il trucco rainbow è ottimo un gloss luminosissimo, con una texture avvolgente e cremosa, che garantisce un effetto “bagnato”, senza risultare appiccicoso. L’idratazione è intensa così come la copertura.

Offerta L’Oreal Paris Gloss volumizzante Lucidalabbra a lunga durata per labbra da baciare

L’illuminante

La base è fondamentale per il trucco di Chiara Ferragni, che non rinuncia mai all’illuminante. Il suo preferito è un illuminante cremoso che dona delicati e splendidi giochi di luce. Si tratta di un prodotto perfetto per scolpire il volto, grazie a una texture con una leggera perlescenza effetto bagnato.

Il blush

Non può poi mancare il super blush illuminante. Cattura al meglio la luce grazie ai suoi pigmenti, scaldando l’incarnato e regalando una pelle morbida e vellutata.

Offerta KIKO Milano Velvet Touch Creamy Stick Fard in Stick: Texture Cremosa e Finish Luminoso