Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Parliamo del compleanno dell’infanta Elena, dove Letizia di Spagna, la madre di Leonor e Sofía, ha sfoggiato un look che unisce eleganza e comodità in un abbinamento rock e allo stesso tempo confortevole. Un outfit che ha catturato l’attenzione non solo per la sua bellezza, ma anche per il messaggio dietro la scelta dei capi: pantaloni in tweed e mocassini track.

Il look in tweed di Letizia di Spagna

La regina Letizia, sempre al passo con le tendenze, ha optato per un outfit che è molto più di una semplice scelta di abbigliamento. I suoi pantaloni in tweed, tessuto britannico amato e reso iconico da Coco Chanel, parlano di una eleganza senza tempo. La scelta di questo materiale non è casuale, ma un omaggio alla tradizione e al contempo una dichiarazione di modernità. Abbinati a mocassini track, Letizia di Spagna ha dimostrato come si possa essere eleganti senza rinunciare al comfort, un messaggio potente per tutte noi donne che cerchiamo di bilanciare stile e praticità nella vita di tutti i giorni.

Fonte: IPA

Il tweed, con la sua texture ricca e la sua storia affascinante, è un tessuto che racconta storie. Originario della Scozia e ampiamente utilizzato in Gran Bretagna, è diventato un simbolo di classe e raffinatezza. Quando Letizia di Spagna sceglie di indossare pantaloni in tweed, non sta solo seguendo una tendenza, ma sta anche inviando un messaggio di rispetto per la tradizione e l’artigianalità. In questo contesto, il tweed diventa un ponte tra passato e presente, dimostrando come i classici possano essere reinterpretati in chiave moderna. Questa scelta riflette il suo approccio equilibrato e consapevole alla moda, similmente a come gestisce con equilibrio e dedizione il suo ruolo di madre, come si può vedere nella dedicata cartolina di Natale con Leonor.

Fonte: IPA

Allo stesso modo, la scelta dei mocassini track da parte di Letizia non è stata lasciata al caso. Questo tipo di calzatura, che unisce l’eleganza dei mocassini tradizionali con la praticità e il comfort di una suola più sportiva, rappresenta la perfetta fusione tra necessità e desiderio di stile. In un mondo dove le donne sono costantemente in movimento, Letizia di Spagna mostra come si possa essere sempre pronte per ogni occasione senza sacrificare il proprio benessere. Questo look è un perfetto esempio di come Letizia, nonostante le sfide e le voci, come quelle discusse a Palazzo, mantenga un’immagine pubblica impeccabile e stilisticamente inconfondibile.

Il capo che colpisce per i suoi dettagli ricercati

Proseguendo con l’analisi dello stile di Letizia di Spagna, ci troviamo di fronte a una scelta audace e sofisticata che fonde insieme eleganza e comfort. La Regina ha optato per un pantalone ampio in tweed verde, un capo che colpisce per i suoi dettagli ricercati: bottoni frontali dorati, un chiaro segno di raffinatezza. Questo pantalone, prodotto da Maje, un marchio già apprezzato dalle sue figlie, si distingue per la sua versatilità e il suo design moderno. Disponibile presso El Corte Inglés per 255 euro, si adatta perfettamente a diverse silhouette, rendendolo un must-have nel guardaroba di ogni donna. Un dettaglio notevole di questo outfit è l’assenza della cintura a maglie che accompagna il completo nel catalogo. Doña Letizia ha scelto di lasciarla a casa, preferendo una cintura classica in pelle nera con fibbia dorata, che si sposa armoniosamente con il resto del look. Una scelta che rispecchia il suo modo di affrontare situazioni complesse con grazia e discrezione, come nell’ultimo episodio riguardante il suo ex cognato, Jaime del Burgo.

Fonte: IPA

L’abbinamento con la sua borsa a tracolla nera di Carolina Herrera è la ciliegina sulla torta, creando un look coeso e raffinato. Ma è nei dettagli che la Regina mostra la sua maestria nel creare outfit memorabili: i suoi orecchini pendenti, con pietre di cristallo verde smeraldo che fanno eco al colore dei suoi pantaloni in tweed, sono una creazione di Tous. Questi gioielli, già sfoggiati in occasione della cerimonia di consegna dei Premi Retina ECO 2023 a settembre, dove li aveva abbinati con un abito acquamarina di Zara, dimostrano come la Regina sappia giocare con i colori e le texture per creare look che sono veri e propri statement di moda.