Total white: dalle passerelle al nostro armadio

Il bianco è un colore davvero quattro stagioni: luminoso e adatto, in versione calda o fredda, a qualunque tipo di carnagione. È un colore passe partout, che può essere utilizzato per spezzare look coloratissimi, alleggerendoli, oppure che può essere utilizzato anche in versione total look. Vediamo qualche idea di outfit direttamente dalle passerelle e poi qualche idea di shopping per l’inverno che sta arrivando!

Idee di look total white: dalle passerelle

I look in bianco si sono visti spezzati da dettagli neri, come nella sfilata di Philosophy, in cui l’abito super femminile con la gonna plissettata era punteggiato da bottoni neri e da un basco sempre nero, che rendeva più grintoso l’insieme.

Drome invece ha proposto capi spalla immacolati, da abbinare a stivali neri e a un outfit sotto a contrasto, per un look urbano e femminile.

Giada invece ha proposto un look davvero completamente bianco, con un abito senza colletto e con maniche morbide, accessoriato con ankle boots sempre bianchi a tacco medio basso.

Idee di shopping total white: abbigliamento

Un abito bianco dal gusto un po’ anni ’60 è delizioso, anche se lo portate con accessori in colore a contrasto. La linea fasciante e molto femminile e le maniche svasate aggiungono il tocco rétro.

Sapete quanto io ami la camicia bianca: per me è il passe partout dei passe partout, un capo da portare praticamente con tutto… tanto che è stato indossato perfino sul red carpet! Una camicia bianca nell’armadio è proprio un capo basic che vi consente di creare tanti look diversi.

Se siete amanti del bianco, potete valutarlo anche per la vostra biancheria: ad esempio una sottoveste bianca sarà perfetta sia sotto ad un abito che come camicina da notte leggerissima e super femminile per l’estate!

Idee di shopping total white: accessori

Il tocco di bianco nel look svecchia e rende cool tutto l’insieme: le scarpe sono uno dei primi dettagli white che potete valutare! Tronchetti, mocassini, slingback, ma anche décolleté o loafer con un po’ di tacco.

Le sneakers bianche sono un altro dei miei must have. Se però siete più sportive, potete optare per le trainers: da portare sia con la tuta che con una gonna midi o longuette per un look super trendy. Queste del brand .0 sono etiche e sosteniibili, realizzate in Italia con materiale riciclato e rigenerato.

Se avete già le scarpe, allora potete passare alla borsa! Sempre in versione ladylike, questa di Le Pandorine è da portare a mano riproponendo un po’ l’allure anni ’50 che è sempre così femminile.

E che dire di un tocco di bianco sul volto? Un paio di occhiali bianchi potrebbe essere molto chic: questi di Moschino sono super chic, ma anche grintosi, con le loro borchiette sul frontale.

E che dire del tanto infamato calzino bianco? Se lo portate in modalità spiritosa e un po’ controcorrente, va bene anche lui! Quelli di Jimmy Lion ad esempio sono tutti molto divertenti e potete abbinarli sia con le sneakers che con i vostri kombat boots.