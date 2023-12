Quando iniziano i saldi online? Le date e come fiutare occasioni e truffe

L'anno nuovo porta con sé una ventata di... shopping: ecco quando iniziano i saldi (anche online), come fare grandi affari e i trucchi per evitare le truffe

Fonte: iStock Saldi online

Il 2023 è ormai alle spalle e sono tantissimi gli italiani che attendono l’inizio dei saldi per poter fare qualche acquisto in più, sfruttando le offerte di fine stagione. Mai come quest’anno, tuttavia, c’è attenzione per i saldi online: poter comprare direttamente da casa, senza affollarsi nei negozi, è una scelta che può rivelarsi davvero astuta. Scopriamo le date d’inizio, le occasioni migliori e i trucchi per non lasciarsi sorprendere dalle truffe.

Saldi online, quando iniziano

Quest’anno, i saldi invernali dovrebbero iniziare venerdì 5 gennaio 2024, protraendosi generalmente sino alla prima settimana di marzo, con alcune eccezioni. Come sempre accade, la decisione finale spetta ad ogni Regione, quindi il calendario varia su base territoriale. Vediamo le date al momento comunicate dalle Regioni – che, ricordiamo, potrebbero subire variazioni.

Abruzzo: dal 5 gennaio

Basilicata: dal 2 gennaio

Calabria: dal 5 gennaio

Campania: dal 5 gennaio

Emilia Romagna: dal 5 gennaio

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio

Lazio: dal 5 gennaio

Liguria: dal 5 gennaio

Lombardia: dal 5 gennaio

Marche: dal 5 gennaio

Molise: dal 5 gennaio

Piemonte: dal 5 gennaio

Puglia: dal 5 gennaio

Sardegna: dal 5 gennaio

Sicilia: dal 2 gennaio

Toscana: dal 5 gennaio

Umbria: dal 5 gennaio

Veneto: dal 5 gennaio

Valle d’Aosta: dal 3 gennaio

Provincia Autonoma di Bolzano: dal 13 gennaio nei comuni non turistici e dal 24 febbraio nei comuni turistici.

Provincia Autonoma di Trento: saldi liberi (in un periodo di tempo di 60 gg)

In alcune Regioni (e più specificatamente in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria) è possibile iniziare le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti alla data d’inizio dei saldi, pratica altrimenti vietata dalla legge.

Per quanto riguarda i saldi online, generalmente hanno inizio nella stessa fascia temporale prevista per i saldi nei negozi fisici. Dovrebbero quindi iniziare a partire dai primi di gennaio, tuttavia, è bene fare riferimento ai vari siti degli store presso cui si vogliono fare i propri acquisti per avere informazioni più dettagliate. Alcuni, per esempio, hanno già dato il via alle promozioni, altri li hanno annunciati subito dopo Capodanno.

Saldi online su Amazon, tutti i vantaggi

Quando si parla di shopping online, il pensiero vola subito ad Amazon: l’e-commerce per eccellenza è l’ideale per trovare tante occasioni imperdibili, dai prodotti beauty all’abbigliamento, passando per giocattoli, tecnologia e casalinghi. Ma come sfruttare i migliori vantaggi del sito?

La prima cosa da fare consiste nell’iscriversi ad Amazon Prime: potete scegliere tra l’abbonamento mensile (4,99 euro al mese) o annuale (49,90 euro all’anno), oppure usufruire del mese di prova gratuito se non lo avete ancora fatto. Così potrete scoprire i tantissimi servizi offerti da Prime. Gli utenti iscritti, infatti, hanno a disposizione notevoli vantaggi: dalla spedizione gratuita rapida (in un solo giorno lavorativo!) all’accesso ad offerte riservate (come i Prime Day e il Black Friday di Amazon).

Una volta iscritti a Prime, tenete sott’occhio le offerte del giorno e non lasciatevi sfuggire le migliori. Potete trovare anche dei comodi coupon, che vi permetteranno di avere sconti sui vostri prodotti preferiti: usarli è semplicissimo, basta selezionare il coupon scelto e inserire l’articolo in questione nel carrello, il prezzo si aggiornerà in automatico. Oppure potete sfruttare il servizio Iscriviti & Risparmia, perfetto per quei prodotti che acquistate frequentemente. Si tratta semplicemente di creare un’iscrizione sull’articolo che avete adocchiato, selezionando la quantità e la frequenza di consegna. Il pacco vi verrà spedito automaticamente ad ogni scadenza, e potete cancellare l’iscrizione quando volete.

Infine, se non disdegnate passare i weekend tra i mercatini dell’usato, il servizio adatto a voi è Seconda Mano: qui vengono rimessi in vendita tutti quei prodotti oggetto di reso da parte di altri utenti, dopo attento controllo del loro funzionamento. Naturalmente, sono scontati dal 30% al 70%: se siete alla ricerca del vero affare, probabilmente è proprio qui che lo troverete. E farete anche un gesto bellissimo per l’ambiente, riciclando prodotti ancora buonissimi che altrimenti non avrebbero mercato.

Saldi online, come trovare le migliori occasioni

Acquistare online è un ottimo metodo per trovare delle vere occasioni, ma bisogna fare molta attenzione a non cadere in qualche truffa. Per strappare l’offerta migliore, non vi affidate al primo sito in cui vi imbattete: giratene diversi e prendete nota dei vari prezzi, per poi poterli confrontare. Ricordate inoltre di verificare se le spese di spedizione sono incluse, e se è necessario raggiungere una soglia minima di spesa per poterle avere gratuitamente – anche quella cifra può fare la differenza.

Quando possibile, scegliete di acquistare su siti verificati, basandovi anche sulle recensioni degli altri clienti (a volte basta una ricerca online per capire se un portale è affidabile o meno). Controllate inoltre le condizioni d’acquisto: gli elementi principali a cui fare attenzione sono le modalità e i tempi di consegna, l’assistenza post-vendita e i termini e le procedure per il recesso. Quest’ultimo dettaglio, in particolare, può rivelarsi fondamentale – se il recesso non è previsto, deve essere espressamente indicato sul sito, altrimenti per legge il termine si allunga sino a 12 mesi e 14 giorni dalla data d’acquisto.

Saldi online, come scoprire le truffe

Imbattersi in qualche truffa online non è affatto difficile, ed è per questo motivo che bisogna fare davvero molta attenzione. Oltre ai suggerimenti che vi abbiamo elencato sopra, ricordate di diffidare dei prezzi troppo bassi: prima di acquistare, verificate quanto lo stesso oggetto vi costerebbe su altri siti, perché se lo sconto è decisamente eccessivo potrebbe nascondere qualche inganno.

È inoltre importante controllare che, in caso di abbigliamento, la collezione in saldo sia quella della stagione appena terminata. Gli sconti, a norma di legge, devono infatti riferirsi solamente a questi prodotti e non ai fondi di magazzino. Attenzione, infine, ai falsi sconti: iniziate con largo anticipo a verificare i prezzi originali di ciò che vorreste comprare durante i saldi, per vedere se il prezzo con i saldi corrisponde effettivamente a quello previsto per la sua percentuale di sconto.

Se siete amanti del mondo beauty, non lasciatevi sfuggire le offerte di Pinalli e di Sephora, due veri colossi in ambito cosmetico. Siete alla ricerca di qualche promozione imperdibile per rinnovare l'armadio? Lasciatevi conquistare dai capi d'abbigliamento e dagli accessori super scontati di Zara e di Mango, eleganza e raffinatezza sono assicurate. E per la casa, i prodotti migliori sono su Kasanova.