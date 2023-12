In Abruzzo arrivano i saldi invernali 2024: ecco la data d'inizio e fine dei grandi sconti, ma soprattutto una guida utile tra consigli e regole per i negozianti

Fonte: ANSA Saldi in Abruzzo

E dopo i regali di Natale? Altri acquisti! Stavolta, però, si tratterà prevalentemente di compere per noi. Al netto di chi ha famiglia (uomo o donna che sia) e pensa un po’ all’intero nucleo, quando trova un capo in sconto, generalmente parlando i saldi di gennaio sono personali, per così dire.

Regione per regione, tutte hanno annunciato con anticipo le date d’interesse dei prezzi in calo. Vediamo di seguito la situazione saldi invernali in Abruzzo, così come alcuni consigli utili per non farsi spolpare da chi in vetrina espone prezzi per nulla convenienti.

Calendario dei saldi invernali 2024 in Abruzzo: segna la data!

I saldi invernali in Abruzzo avranno inizio venerdì 5 gennaio 2024. Una data che consentirà di cimentarsi in acquisti di varia natura nel corso di un lungo fine settimana, quello dell’Epifania per esattezza.

Negozi pieno già dal venerdì e, prevedibilmente, sabato 6 e domenica 7 i centri commerciali saranno presi d’assalto, così come le vie principali delle città abruzzesi. Attenzione anche al traffico e, dunque, allo studio degli orari nei quali uscire di casa. Sarà facile ritrovarsi imbottigliati.

Tutti sono a caccia di sconti e grandi offerte e, com’è noto, chi prima arriva, meglio alloggia. Il rischio non è quello di veder sfumare le offerte, ovviamente, bensì di assistere a una magica sparizione delle taglie più comuni e richieste.

Una grande differenza segna la stagione degli sconti in Abruzzo, rispetto alle altre regioni. Qui è infatti consentito effettuare vendite promozionali in ogni periodo dell’anno. Ad ogni modo, i saldi veri e propri avranno una durata di 60 giorni, fino al 1° marzo 2024.

Shopping sfrenato, dunque, facendo però attenzione che i negozianti seguano le regole previste. Non tutti le conoscono. Si ignora molto spesso l’obbligatorietà dell’esposizione di una copia dell’informativa per i consumatori. Ciò vuol dire garantire loro in negozio l’elenco di tutte le norme da osservare in fase di saldi.

Suggerimenti utili

Se è vero che il periodo dei saldi invernali è quello che garantisce le migliori offerte, è anche quello delle truffe. Accade sempre, in ogni stagione. Quando i prezzi calano per decisione dall’alto, ecco spuntare i furbetti del cartellino. Sarebbe il caso di premiare chi presta attenzione a una totale trasparenza in tal senso.

Garanzia di fiducia un negozionante che espone il prezzo originale in maniera chiara, così come la percentuale che viene applicata e, infine, il prezzo finale. Ciò vuol dire che l’acquirente non deve star lì a fare conti e, soprattutto, non rischia di confondersi con capi a prezzo pieno. È necessario che si esponga non soltanto la percentuale, sia chiaro, ma anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti all’inizio dei saldi. Ecco cosa si intende con prezzo originale.

E se un capo fosse da restituire? Generalmente parlando tale gestione viene lasciata al singolo negoziante, ma nel caso dei saldi è diverso. Si ha diritto a un cambio o una riparazione, qualora necessaria. Da conservare sempre lo scontrino, al fine di evitare problemi di sorta nel dimostrare l’acquisto in negozio e durante tale fase di scontistica.

Un consiglio su tutti per i saldi invernali 2024 è quello di giocare d’anticipo. Ciò non vuol dire comprare ora, a prezzo pieno, bensì girare per le vetrine di proprio interesse, prendendo appunti. Sarà fondamentale per identificare un vero sconto da uno farlocco. Ricordarsi, inoltre, che i saldi verranno applicati anche sugli store online, che potrebbero celare dei vantaggi molto convenienti.