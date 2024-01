Saldi invernali 2024, Campania: calendario e regole

Fonte: GettyImages Saldi in Campania

Sarà un anno all’insegna dello shopping, o almeno è quanto si augurano gli esercenti coinvolti nei tradizionali saldi invernali di fine stagione. In Campania, una regione in cui l’appuntamento è particolarmente atteso da consumatori di tutte le età, la data di avvio prevista è del 5 gennaio 2024: e il conto alla rovescia è già partito.

Il calendario dei saldi invernali 2024 in Campania

I quartieri dello shopping di Napoli, così come quelli delle altre province della Campania, sono pronti per fare da cornice alla grande stagione delle spese invernali: mancano infatti pochissimi giorni all’inizio dei tanto attesi saldi di fine stagione, che, anche a causa dell’ inflazione, in poche occasioni sono stati così tanto attesi dai consumatori. Desiderosi di concludere affari allettanti e portarsi a casa l’indumento tanto sognato a prezzi ridotti, i compratori della regione dovranno comunque fare attenzione a più di un particolare.

In primis, sono chiamati ad appuntare le date d’inizio e di fine del periodo destinato agli sconti: i saldi avranno inizio, come in quasi tutta Italia, il prossimo 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania, e si protrarranno fino al 5 marzo 2023. La durata, quindi, sarà di 60 giorni, in cui si potranno acquistare capi e accessori ad un costo più basso di quello inzialmente previsto sul cartellino. Salvo, ovviamente, esaurimento merci.

Saldi invernali 2024 in Campania, le regole

Per quanto molto importanti in termini di profitti economici, i saldi portano con sé anche una serie di regole inviolabili per gli esercenti, che, qualora fossero scoperti a trasgredire, potrebbero rischiare multe salatissime da parte dell’Antitrus. In primis, vige per loro il divieto assoluto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei Saldi: impensabili, quindi, regali post natalizi a prezzi ridotti o affari vantaggiosi nei primissimi giorni dell’anno.

Tra gli obbligi per gli esercenti, c’è ovviamente anche quello di garantire piena trasparenza ai loro clienti. Per questo motivo, devono esporre chiaramente in vetrina e sui cartellini il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata. Solo in questo modo, infatti, si potrà comprendere l’effettiva convenienza degli acquisti. Nessuna regola scritta, invece, sul fronte cambi: la politica è a discrezione del negoziante, che è tuttavia tenuto a sostituire la merce o a rimborsare i clienti in presenza di capi difettosi o non conformi a quanto promesso. Discorso affine anche per la prova dei capi: i commercianti possono decidere se concederla o meno agli acquirenti, oppure limitarla solo ad una certa tipologia di merci.

Saldi invernali 2024 in Campania, i consigli per i consumatori

Nessuna regola, ma solo una serie di consigli e trucchi, da tenere a mente per i consumatori decisi a trarre il massimo vantaggio dal periodo dei saldi. Nell’avvicinarsi alla stagione degli sconti sarebbe ad esempio preferibile stilare una lista degli effettivi capi di cui si ha bisogno, per evitare spese inutili ed iniziare invece il nuovo anno all’insegna della sostenibilità e non degli sprechi. Qualora si abbia un negozio di riferimento, inoltre, potrebbe essere una buona idea farvi visita in più occasioni: i saldi potrebbero infatti crescere col passare delle settimane, soprattutto in prossimità del 5 marzo, data di chiusura della stagione degli sconti.

Attenzione, infine, a taglie e condizioni del capo che si intende acquistare: non tutti i negozi danno la possibilità di provare gli indumenti in offerta, per cui, qualora non si sia certi della vestibilità, sarebbe meglio ripiegare su altri tipi di spese. Magari riuscendo a portare a casa uno dei must have di stagione.