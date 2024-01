Al via i saldi invernali in Trentino-Alto Adige: il calendario dei tanto attesi ribassi del 2024

Torna uno dei periodi più attesi dell’anno, specie dagli amenti dello shopping. Anche quest’anno arrivano i saldi invernali, che offrono la possibilità di acquistare abbigliamento, accessori e make-up ma anche elettrodomestici, elettronica e chi più ne ha più ne metta a prezzi a dir poco vantaggiosi. Con pochi giorni di distanza, i saldi iniziano in tutta Italia, da nord a sud. Ecco il calendario dei saldi invernali in Trentino-Alto Adige.

Quanto iniziano i saldi invernali 2024 in Trentino-Alto Adige

Se le altre regioni d’Italia fissano date comuni a tutti i commercianti per l’inizio e la durata dei saldi, i negozi e le attività commerciali con sede in Trentino-Alto Adige hanno la possibilità di scegliere liberamente le date delle promozioni. Così, c’è chi ha già cominciato a proporre ai propri clienti sconti imperdibili e chi, invece, attenderà ancora qualche settimana.

Per lo più, fanno sapere dalla Camera di Commercio di Bolzano, nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige i saldi invernali inizieranno sabato 13 gennaio e termineranno sabato 10 febbraio 2024. Nei comuni turistici dell’aria, invece, i saldi prenderanno il via un po’ più tardi: a partire da sabato 24 febbraio fino a sabato 23 marzo 2024.

I negozi della provincia di Trento avranno invece 60 giorni di tempo per scontare i propri prodotti, giorni da utilizzare in autonomia durante tutto il corso dell’anno. Bisogna dunque tenere gli occhi ben aperti per scoprire qual è il momento migliore per rinnovare il proprio guardaroba senza spendere una fortuna nel territorio del Trentino.

Saldi invernali 2024: guida agli acquisti sicuri

Lasciarsi prendere dall’euforia degli sconti è facile ma, per esser certi di far veri affari e di acquistare ciò che davvero ci serve e utilizzeremo a dovere, è bene arrivare in negozio con una strategia ben precisa. Prima di tutto, controlliamo il nostro armadio e stiliamo una lista di ciò che ci serve davvero. Se siamo interessati all’acquisto di un prodotto specifico, teniamo d’occhio prima dell’inizio dei saldi, per sapere se lo sconto offerto è davvero conveniente.

Provare i capi in negozio non è obbligatorio ma, poiché i commercianti non sono obbligati ad assicurare la possibilità di reso, è sempre consigliato indossare gli indumenti prima dell’acquisto, per esser certi che siano della taglia corretta e che la vestibilità sia di proprio gradimento. Il negoziante, comunica Confcommercio, è invece sempre tenuto ad accettare il reso proponendo un cambio o un rimborso completo in caso di capi danneggiati o non conformi. Per ottenere il rimborso dovuto, però, è necessario far presente il difetto in negozio entro due mesi dall’acquisto.

Il calendario completo dei saldi invernali 2024

Per chi si troverà in giro per l’Italia durante il periodo dei saldi invernali 2024 e vuole approfittare di sconti e promozioni ovunque si trovi, ecco il calendario regione per regione: