Fonte: iStock Il calendario dei saldi invernali 2024 in Calabria

Questa è l’occasione giusta per preparare il guardaroba alla nuova stagione, togliersi quello sfizio che si ha da mesi o acquistare il grande elettrodomestico che costa tanto ma serve proprio. È arrivato il momento dei tanto attesi saldi invernali 2024. Che si diffondono in tutta Italia, Calabria compresa: ecco il calendario.

Quando iniziano i saldi invernali 2024 in Calabria

I saldi invernali 2024 in Calabria avranno la durata di 60 giorni, inizieranno da venerdì 5 gennaio 2024 e proseguiranno fino a mercoledì 6 marzo 2024. La regione ha scelto dunque di attenersi all’accordo tra Regioni italiani stipulato il 24 marzo del 2011, che prevede che i saldi partano dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Nei 15 giorni precedenti all’inizio dei saldi, i negozi hanno il divieto di effettuare promozioni.

Saldi invernali 2024, le tutele per chi acquista

I saldi invernali 2024 saranno il secondo giro di sconti e offerte a dover sottostare alla più rigida normativa stabilita dalle autorità a tutela dei consumatori, applicata per la prima in occasione dei saldi estivi dello scorso anno. I negozianti sono obbligati a indicare chiaramente: il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni, la percentuale di sconto e il prezzo finale di acquisto. Così che chi compra può esser certo del vantaggio della promozione applicata, tanto nei negozi fisici che negli e-commerce.

Ricordiamo anche che i commercianti devono necessariamente accettare – anzi favorire – il pagamento con bancomat, carta di credito o in modalità cashless. Così come i negozianti sono tenuti a rimborsare o offrire un cambio in caso di acquisto di capi che si rivelino danneggiati o difettosi, se riportati in negozio con regolare scontrino entro due mesi dall’acquisto.

Il calendario completo dei saldi invernali 2024

Per chi nei primi mesi dell’anno nuovo si troverà a viaggiare in giro per lo Stivale, ecco il calendario completo dei saldi invernali 2024, regione per regione, per sapere quando iniziano e quando finiscono le promozioni in tutta Italia: