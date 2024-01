Fonte: iStock Il calendario dei saldi invernali 2024 in Sardegna

Anche la Sardegna si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amenti dello shopping: i saldi invernali cominciano anche nella calda isola. È il momento ideale per preparare il guardaroba alla nuova bella stagione in arrivo e approfittare dei vantaggiosi sconti per acquistare finalmente quel che serve in casa. Ecco il calendario dei saldi invernali 2024 in Sardegna e le regole per acquistare in sicurezza.

Quando iniziano i saldi invernali 2024 in Sardegna

I saldi invernali in Sardegna inizieranno il giorno prima dell’Epifania, dunque a partire da venerdì 5 gennaio 2024. Sconti e promozioni proseguiranno per 60 giorni e saranno attive fino a martedì 5 marzo 2024. Ad aderire all’iniziativa, a partire dalla stessa data, saranno i commercianti di Sassari, Olbia, Alghero e di tutte le città e i paesi dell’isola.

Grande attesa tra gli isolani, di cui saranno 155mila nel solo Sud della Sardegna a approfittare di saldi e promozioni, con un budget medio di circa 90 euro a persona ipotizza l’Ufficio Studi di Confcommercio. Si tratta per l’isola di un giro di affari oltre 31 milioni di euro, quasi 2 milioni in meno dello scorso anno.

Saldi invernali 2024, i consigli per acquisti intelligenti

Il periodo dei saldi invoglia a lasciarsi andare a spese folli, lasciandosi ammaliare dalle vantaggiose offerte. Ma è bene arrivare nel centro commerciale con una strategia ben chiara in testa, per essere sicuri di acquistare soltanto ciò che ci serve davvero e che avremo modo di utilizzare in futuro. La prima cosa da fare è guardare nel nostro armadio e stilare una lista dei prodotti che ci mancano.

Utile poi fissare un budget complessivo con la cifra massima che siamo disposti a spendere nello shopping e, più nello specifico, imporre un tetto di spesa per ogni prodotto della nostra shopping list. Proviamo sempre i capi per assicurarci che siano della taglia giusta, perché i commercianti non sono obbligati ad accettare i resi se non in caso di difetti.

Infine, consigliamo di attenersi al proprio stile e a ciò che davvero si indossa invece di lasciarsi ammaliare dalle mode passeggere. Se proprio si vogliono seguire i nuovi fashion trends del 2024, anche se sono lontani dal nostro modo di vestire, meglio puntare su piccoli accessori o dettagli.

Il calendario completo dei saldi invernali 2024

Non solo in Sardegna, i saldi invernali 2024 arriva in tutte le regioni d’Italia, da nord a sud. Ogni regione stabilisce la propria data di inizio e decide per quanto a lungo andranno avanti le promozioni. Ecco il calendario completo: