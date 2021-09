Helen Mirren e Checco Zalone, show al Bif&st: lei s’incastra e lui la bacia

Checco Zalone ed Helen Mirren in Salento: “La Vacinada” è già un successo

Helen Mirren e Checco Zalone sono una coppia di fatto. Dopo La Vacinada nessuno li ferma più e sul palco del Bif&st (Bari Film Festival) succede di tutto.

Helen Mirren è stata invitata insieme al marito, il regista Taylor Hackford, al Teatro Petruzzelli nella serata a lei dedicata per ricevere il prestigioso premio “Federico Fellini Platinum Award for cinematic exellence”.

Helen Mirren al Bif&st: l’antefatto

L’attrice elegantissima come sempre indossa un abito in chiffon con grandi rose rosse, dai volumi ampi e lungo fino ai piedi, e lo abbina a un paio di décolletée di raso. I capelli raccolti in una treccia sono impreziositi da un cerchietto largo, uno degli accessori di maggiore tendenza delle ultime stagioni.

La premiazione si svolge in modo ineccepibile. Helen Mirren racconta di quando fu folgorata a 16 anni da Monica Vitti in L’avventura e da quel momento nella sua vita ebbe tre punti certi: il cinema, l’idea delle grandi attrici italiane e il fascino del Sud Italia. A questo punto la star, che ha ricevuto il premio dal regista Paolo Virzì, sta per andarsene chiudendo il suo discorso, del tutto ignara di quello che sta per accadere: “Ce l’ho fatta, sono quasi un’attrice italiana”.

Arriva Checco Zalone

La premiazione viene infatti improvvisamente interrotta dall’ingresso sul palco di Checco Zalone e da quel momento succede di tutto. Zalone esordisce: “Sono andato a comprare un panzerotto e poi sono passato a salutare”. Helen Mirren gli sorride e i due si abbracciano con affetto. Nel salutarla, Zalone ironizza: “Sono contentissimo di averti dato la possibilità di lavorare con me”, richiamandosi al video La vacinada che i due hanno girato insieme la scorsa primavera per esorcizzare i timori sul vaccino.

Il tacco incastrato

Poi Helen si sposta di poco dalla sua posizione e un tacco s’incastra tra le assi del palco. Checco va subito in suo soccorso. Recupera la scarpa e la aiuta ad infilarsela, come il Principe Azzurro a Cenerentola. Ma il commento è più irriverente: “Dodicimila euro di scarpe e la prima figura di m…“.

Poi Zalone ha voluto ringraziare la Mirren per il suo amore nei confronti dell’Italia. “Abbiamo altre star di Hollywood in Italia, George Clooney sul lago di Como, Leonardo Di Caprio a Verona, ed Helen Mirren a Tricase”, ma lei interviene per correggerlo: “A Tiggiano”. E Lui: “Peggio. Perché è facile amare i luoghi cool, quelli fighi, invece il vero amore è per le cose un po’ sfigate”.

Alla fine i due concludono il siparietto con un abbraccio. “Siamo vaccinati”, precisa Zalone e il pubblico se la ride. Il tutto naturalmente è stato condiviso sul profilo Instagram del Festival.