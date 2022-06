Helen Mirren: il suo segreto di giovinezza eterna costa solo 10 euro

Star indiscussa sempre in anticipo sulle tendenze della moda: Helen Mirren a quasi 77 anni (li compirà il prossimo 26 luglio) ha una pelle splendida frutto di una beauty routine tanto semplice quanto economica che l’attrice vincitrice di un premio Oscar per la sua interpretazione nel film The Queen, ha voluto condividere con i suoi fan.

Il segreto alla portata di tutte per una pelle come Hellen Mirren

Icona di stile, Helen Mirren è un’attrice che ha accettato il tempo che scorre, ma non ha mai rinunciato alla beauty routine. Il prodotto di punta della sua skincare è l’olio di ricino, rimedio di bellezza apprezzato da sempre perché ha effetti benefici sulla cute. Se stiamo pensando che sia inarrivabile, in realtà ci sbagliamo di grosso! Questo prodotto si può trovare facilmente in vendita su Amazon e costa poco più di 10 euro.

L’olio di ricino Florence, ha una formulazione totalmente naturale in grado di idratare e nutrire capelli, ciglia, sopracciglia e unghie.

Come utilizzarlo? Semplice, è sufficiente applicarlo una volta a settimana sui capelli per avere una chioma fluente e morbida, mentre per rinforzare le unghie dobbiamo applicarlo costantemente ogni sera per due settimane. Stesso discorso vale per le sopracciglia: basterà struccarle, inumidirle e far agire alcune gocce di olio di ricino tutta la notte. È proprio la sua semplicità d’utilizzo e l’efficacia che hanno conquistato Helen Mirren.

La “routine spavalda” di Helen Mirren

Helen Mirren nel corso degli anni ha cambiato molto il suo rapporto con i rituali di bellezza arrivando a quella che lei definisce la sua “routine spavalda”. Se da giovane andava a letto senza struccarsi, con il passare degli anni ha capito di dover stare attenta a quello che si fa al proprio corpo, per questo ogni sera non rinuncia ad una costante beauty routine.

Per prendersi cura della sua pelle, la vincitrice del Premio Oscar elimina trucco e impurità per preparare il campo al suo segreto di bellezza.

La skincare di Helen Mirren ruota tutta introno all’olio di ricino che usa in piccole quantità tra i capelli per dargli lucentezza, ma anche sulla pelle, sulle sopracciglia, ciglia e unghie per renderle più forti e stimolarne la crescita.

L’attrice adora il prodotto perché ricco di vitamina E e antiossidanti, alleati indispensabili per neutralizzare i radicali liberi tra le cause dell’invecchiamento cutaneo. Anche se si discute ancora sulla reale efficacia di questo prodotto, Helen Mirren è la testimonianza diretta della sua validità sulle pelli mature, appunto come quella dell’attrice britannica che è davvero invidiabile.

Nell’intervista rilasciata a People, l’attrice protagonista di The Queen, oltre a rivelare il suo segreto di bellezza, ha voluto dare un consiglio ai giovani. Quello che la sua esperienza le ha insegnato è di stare molto attenti a quello che “entra” nel proprio corpo, in primis il fumo da cui consiglia di stare alla larga, perché può avere effetti duraturi e negativi sull’organismo.

Essere in forma senza esagerare, mangiare sano e avere una beauty routine costante sono i suggerimenti di Helen Mirren. Con una pelle come la sua impossibile non crederle!

