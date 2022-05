Pelle luminosa e senza macchie: 5 step per la perfetta beauty routine

Ridurre e correggere le macchie della pelle del viso è possibile. Grazie ai benefici del Siero Illuminante Anti-Macchie Vinoperfect di Caudalie, N°1 dei trattamenti anti-macchie in farmacia in Italia*.

Le macchie sulla pelle sono un problema diffuso tra le donne e possono avere cause differenti che vanno dall’acne all’età, da un’eccessiva ed errata esposizione al sole al melasma gravidico.

C’è però una buona notizia: esiste un modo per prevenire e correggere la formazione di discromie cutanee. Grazie all’esperienza di Caudalie, abbiamo ideato una beauty routine quotidiana in 5 mosse che riporterà la tua pelle alla sua naturale radiosità.

Scegli uno stile di vita sano

Per prevenire la comparsa di macchie sul viso è importante seguire alcune buone abitudini. Elimina il fumo, idratati sempre con cura e nutri la pelle con le vitamine e i sali minerali contenuti in frutta e verdura. Limita l’esposizione al sole e usa sempre una protezione adeguata. Ricorda di usare sempre la crema solare in città e durante le giornate nuvolose.

Prova l’efficacia del Siero

Una vita sana potrebbe non bastare per proteggere la pelle dalle macchie. Per questo motivo è importante scegliere gli alleati giusti. Lo sapevi che esistono sostanze in grado di regolare il processo di pigmentazione e limitare la sovrapproduzione di melanina? Tra le più efficaci c’è la Viniferina, estratta dalla linfa di vite, ingrediente principale del Siero Illuminante Anti-Macchie Vinoperfect di Caudalie. Il Siero, grazie ai suoi ingredienti di origine naturale, è in grado di prevenire e ridurre qualunque tipo di macchie e può essere utilizzato a ogni età e da tutti i tipi di pelli, anche quelli più sensibili. Con la formula delicata, senza siliconi, parabeni e ingredienti di origine animale, il Siero Illuminante Anti-Macchie può essere utilizzato anche durante la gravidanza e l’allattamento.

Applica il Siero nel modo giusto

Per riuscire a ottenere il massimo del beneficio nel minor tempo possibile, ricordati di usare il Siero Illuminante Anti-Macchie Vinoperfect con costanza. Applicalo due volte al giorno, preferibilmente mattina e sera, sul viso pulito, collo e decolleté. Massaggia il prodotto leggermente e attendi il completo assorbimento prima di stendere la crema. I benefici saranno evidenti dopo le prime settimane di trattamento. I test clinici sull’uso del Siero, effettuati su donne con 6 fototipi di pelle diversi, hanno dimostrato che dopo l’utilizzo di un solo flacone la colorazione delle macchie diminuisce del 63%**.

Combina sempre il Siero con la crema solare

L’estate è alle porte e non vuoi rinunciare all’abbronzatura? Per prevenire la formazione di macchie e ottenere un incarnato dorato, l’azione combinata del Siero e del Fluido ad Altissima Protezione SPF50+ Vinosun Protect. Stendi il Fluido solare sul viso dopo il Siero, evitando il contorno occhi, e ricordati di rinnovare l’applicazione ogni due ore, quando sei al sole. Grazie alla sua texture leggera, il Fluido solare è perfetto anche come base per il make-up.

Scopri tutta la gamma Vinoperfect

Per un risultato ideale e che dura nel tempo, puoi associare all’utilizzo quotidiano del Siero gli altri prodotti della linea Vinoperfect di Caudalie. Inizia con l’Essenza Glicolica Illuminante, che aiuta a preparare la pelle al trattamento, eliminando le cellule morte e donando luminosità. Dopo il Siero, idrata il viso con la Crema Illuminante Anti-Macchie che, grazie alle sue perle di origine naturale, rende l’incarnato liscio e uniforme. Continua, poi, a nutrire la pelle anche mentre riposi con l’applicazione della Crema Notte Glicolica Anti-Macchie.

Due volte alla settimana, concediti 10 minuti di relax, applicando la Maschera Peeling Glicolico, con la sua piacevole e delicata azione esfoliante.

Ti è venuta voglia di provare il Siero Illuminante Anti-Macchie Vinoperfect? Diventa una tester Caudalie! Candidati per ricevere direttamente a casa tua un prodotto in omaggio e iniziare subito a dire addio alle macchie.

* IQVIA Multichannel – mercato dei prodotti depigmentanti in farmacia e parafarmacia in Italia, anno 2021, vendite a valori.

** Studio clinico, risultato dermatologico, 65 donne, 91% delle volontarie, 56 giorni.