10 ricette beauty fai da te con la frutta

Frutta per la bellezza

La frutta, colorata e profumata, non è solo buona da mangiare ma anche perfetta per realizzare semplici prodotti fai da te per la pelle e i capelli.

Oltre a essere ricca di vitamine e minerali, infatti, la frutta contiene acqua e grassi che vanno ad ammorbidire la pelle e a favorirne l’idratazione e che aiutano a districare i capelli e a renderli più lucidi. Grazie al contenuto di sostanze antiossidanti, i cosmetici fai da te a base di frutta possono migliorare l’aspetto della pelle anche grazie a un’azione contro i radicali liberi che, per quanto moderata, aiuta a difendere la pelle da agenti esterni e inquinamento ambientale.

In più, è ricca di acidi organici che contribuiscono ad esfoliare e levigare la pelle uniformando il colorito e contrastando piccole imperfezioni cutanee e impurità come punti bianchi, punti neri e brufoletti.

Le ricette beauty a base di frutta sono poi semplici da realizzare con ingredienti che possiamo trovare praticamente in qualsiasi negozio, dunque vale assolutamente la pena provarle.

10 ricette beauty

Scrub anticellulite agli agrumi

Lo scrub è un prodotto cosmetico semplicissimo da realizzare con la frutta e altri ingredienti naturali che si trovano in cucina. Lo scrub per il corpo è efficace per stimolare la circolazione, favorire il rinnovamento cellulare cutaneo e migliorare l’aspetto generale della pelle. Usato due o tre volte al mese, aiuta a levigare la pelle, eliminare eventuali peli sottopelle, rendere la pelle più morbida e liscia e combattere la pelle a buccia d’arancia.

Per preparare in modo facile uno scrub corpo agli agrumi è sufficiente grattugiare la buccia di un’arancia e di un limone e mescolarla con tre cucchiai di sale fino. Dopodiché di aggiungono cinque cucchiai di sale grosso e otto cucchiai di olio vegetale a scelta tra olio di girasole, olio di riso oppure olio di oliva, si mescola bene e si trasferisce in un barattolo con apertura larga. Si può utilizzare dopo circa ventiquattro ore dalla preparazione, prelevandone una manciata da massaggiare su gambe, cosce, glutei e pancia, preferibilmente sotto la doccia sulla pelle bagnata. Lo scrub si conserva per due o tre mesi a temperatura ambiente, lontano da fonti dirette di calore e luce.

Scrub veloce alle mandorle

Uno scrub corpo ancora più semplice e veloce da preparare si prepara con qualche cucchiaio di mandorle sgusciate, tritandole nel mixer. Una volta pronte, si aggiunge olio di mandorle dolci fino a coprirle e si utilizza il composto massaggiandolo sulla pelle. In alternativa all’olio, se questo dovesse risultare troppo unto per la propria pelle, si può utilizzare lo yogurt al naturale.

Scrub viso e labbra alla fragola

Come per lo scrub corpo, anche quello per viso e labbra permette di esfoliare la pelle e renderla più luminosa, eliminando piccole imperfezioni, macchie lasciate dai brufoli e pellicine dalle labbra. Per prepararlo basta frullare o schiacciare con la forchetta due o tre fragole mature e mescolarle a un cucchiaio di zucchero bianco o di canna. Lo scrub va usato subito, massaggiandone una piccola quantità su viso e labbra, con movimenti molto delicati. Dopo un paio di minuti si risciacqua tutto con acqua tiepida e si applica la crema idratante. Il trattamento può essere ripetuto due volte al mese.

Maschera viso alla banana

Una maschera perfetta per la pelle spenta o arrossata si può preparare schiacciando poco meno di mezza banana con una forchetta e aggiungendo poi un cucchiaio scarso di yogurt. Si applica sul viso con un pennello, eventualmente usando una maschera in tessuto per non far colare tutto. Dopo circa dieci minuti si risciacqua con acqua tiepida e si applica la propria crema. Si può ripetere da una a tre volte a settimana.

Maschera purificante alla papaya

La maschera alla papaya aiuta a combattere punti neri e altre impurità della pelle. Si prepara con mezza papaya pelata e frullata da stendere sulla pelle del viso evitando contorno occhi e contorno labbra. Si lascia in posa per circa un quarto d’ora, eventualmente sistemando sul viso una maschera in tessuto o una garza. Dopo il tempo di posa si risciacqua semplicemente con acqua tiepida e il trattamento può essere ripetuto una o due volte a settimana.

Maschera rivitalizzante alla pesca

Per eliminare la stanchezza dal viso, basta frullare mezza pesca ben matura, privata del nocciolo e della buccia. Al purea di pesca si aggiungono poi un cucchiaino di yogurt, un cucchiaino di miele e amido di patate quanto basta per ottenere un composto abbastanza denso. Si applica sul viso evitando il contorno occhi e si lascia in posa per circa venti minuti, risciacquando con acqua tiepida.

Latte detergente al limone

Per struccare la pelle si può utilizzare un latte detergente da preparare sul momento mescolando un cucchiaio di yogurt al naturale o di latte di cocco con qualche goccia di succo di limone. Si utilizza con una spugnetta o con un dischetto di cotone per rimuovere il trucco, per poi passare concludere la beauty routine con tonico e crema viso.

Tonico purificante alla mela

Un tonico davvero semplice e naturale a base di frutta si realizza semplicemente centrifugando una mela. Per il viso dopo il latte detergente ne basta un cucchiaio; il resto può essere conservato in frigorifero per due o tre giorni.

Tonico illuminante all’ananas

Il tonico illuminante si prepara centrifugando qualche fetta di ananas e utilizzando il centrifugato dopo il latte detergente, applicandolo con una spugna o con del cotone. Ne basta poco, ma il tonico avanzato può essere conservato in frigorifero per due o tre giorni, come quello di mela.

Maschera per i capelli all’avocado

Per combattere le doppie punte e i capelli crespi o per rendere più morbidi e domabili i capelli ricci, si può preparare una semplice maschera all’avocado. Dopo aver tolto il nocciolo e pelato l’avocado, basta frullarlo e applicare il composto su cute e lunghezze. Si lascia in posa per almeno un quarto d’ora e poi si eliminano tutti i residui con acqua e shampoo delicato.