3 ricette fai da te per dire addio ai punti neri

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Tutto sui punti neri

I punti neri sono inestetismi della pelle molto comuni tra giovani e non solo. Come si formano i punti neri? Queste impurità cutanee derivano da un accumulo di sebo e cheratina, cui possono aggiungersi microoganismi, all’interno dei follicoli piliferi. Da questo processo nascono i punti bianchi: quando questi punti bianchi si dilatano, il loro contenuto a contatto con l’aria si ossida, ed ecco che compaiono i punti neri.

Dato che tutto il processo inizia a causa di un eccesso di sebo, è più facile che i punti neri si formino proprio dove le ghiandole sebacee sono di più, dunque nella zona attorno al naso o sulla schiena, per esempio e sono tipici dell’età giovanile proprio per lo stesso motivo. Durante l’adolescenza, infatti, si verifica una sorta di tempesta ormonale e gli ormoni sessuali influenzano in modo importante la produzione di sebo.

Anche se i punti neri possono sembrare solo un inestetismo fastidioso, queste impurità nascondono un’insidia. Se i punti neri vengono schiacciati o se si infiammano, infatti, possono dar luogo a foruncoli e acne e, di conseguenza, a cicatrici e macchie della pelle. Meglio quindi intervenire per tempo e curare la pelle in modo adeguato per far sparire i punti neri e prevenirne la formazione.

Beauty routine anti-impurità

Per dire finalmente addio ai punti neri è necessario curare al meglio la skin care quotidiana, a cominciare dalla detersione. Al mattino si può utilizzare un semplice idrolato purificante e seboregolatore, da passare sul viso con una spugnetta ben pulita o con un batuffolo di cotone. Gli idrolati sono prodotti naturali che si ottengono contemporaneamente alla distillazione degli oli essenziali: sono dunque acque profumate ricche di proprietà benefiche per la pelle. Contro i punti neri e le impurità, sono ottimi l’idrolato di rosmarino e l’idrolato di mirto.

Dopo la pulizia si può applicare un siero viso leggero, poco oleoso, formulato con gel d’aloe arricchito con sostanze naturali antibatteriche e in grado di regolare la produzione di sebo. Esempi di ingredienti naturali che aiutano a combattere i punti neri sono l’estratto di bardana, la niacinamide o vitamina B3, l’acido salicilico, gli acidi della frutta. Nella lotta contro sebo, impurità, e punti neri, aiutano molto anche gli oli essenziali antibatterici come quelli di lavanda, geranio, Tea tree e basilico sacro o tulsi.

Attenzione poi al make up, che deve essere leggero e non occludente. Per un trucco anti-impurità è perfetto ad esempio il make up minerale, composto da polveri che non ostacolano la traspirazione della pelle e che in più assorbono l’eccesso di sebo, evitando non solo che si formino i punti neri ma anche che la pelle appaia lucida. Il make up minerale è inoltre più semplice da eliminare usando idrolati, acque micellari e altri prodotti per la detersione delicati.

Oltre alla cura quotidiana, si può effettuare una pulizia del viso più profonda, esfoliando la pelle con scrub fai da te ogni quindici giorni circa e applicando una o più volte a settimana maschere purificanti da preparare con le proprie mani.

Ricette fai da te

Scrub esfoliante

Lo scrub aiuta a rimuovere le cellule morte, rende la pelle più luminosa e omogenea e aumenta l’efficacia dei trattamenti successivi. Ottimo per i punti neri, non va effettuato in presenza di lesioni, brufoli, acne, arrossamenti e irritazioni. Lo scrub si prepara al momento, non si conserva, e si utilizza due volte al mese, quindi ogni quindici giorni circa. Ecco come prepararlo a casa.

Ingredienti

un cucchiaio di zucchero di canna

un cucchiaino di gel di aloe vera

un cucchiaio di olio di girasole

Procedimento e uso

Per preparare lo scrub è sufficiente mescolare i tre ingredienti e applicare il composto sulla pelle leggermente umida del viso, massaggiando con le mani. Non è necessario esercitare una forte pressione, bastano movimenti delicati perché lo zucchero possa esfoliare la pelle. Una volta terminato il massaggio di tutto il viso, si risciacqua con acqua tiepida e si procede applicando una maschera o il siero viso abituale.

Maschera anti-impurità

Questa maschera ha azione antibatterica e, oltre a essere adatta per prevenire i punti neri, aiuta anche ad alleviare arrossamenti, infiammazioni, brufoli.

Ingredienti

due cucchiai di gel di aloe vera

un cucchiaino di succo si limone

un cucchiaino di miele

quattro gocce di propoli

Procedimento e uso

Mescolate in una ciotola il succo di limone, il miele e la propoli, poi aggiungete il tutto al gel di aloe vera. Imbevete una maschera in tessuto con la crema ottenuta e applicate sul viso per dieci-quindici minuti per poi risciacquare con acqua tiepida. Se la pelle dovesse pizzicare a causa del succo di limone, togliere subito la maschera e omettere questo ingrediente per volte successive. Il trattamento con questa maschera può essere ripetuto tutte le settimane, anche due volte a settimana.

Maschera riequilibrante

Questa maschera si prepara con argilla, un ingrediente naturale che aiuta a rimuovere il sebo in eccesso e a contrastare punti neri e pelle lucida. Non è adatta però se si soffre di acne.

Ingredienti

due cucchiai di argilla verde o bianca

un cucchiaio di miele

infuso di camomilla

Procedimento

Per prima cosa preparate un infuso di camomilla usando un bicchiere di acqua e una bustina di camomilla o un cucchiaio di fiori essiccati di camomilla, lasciando in infusione per cinque minuti. Quando l’infuso è pronto, filtrate e fate intiepidire, poi sciogliete il miele in metà infuso. Aggiungete l’infuso con il miele all’argilla, fino a ottenere un composto omogeneo; se non fosse sufficiente, unite pian piano l’altra parte di infuso. Applicate sulla pelle del viso escludendo contorno occhi e labbra, lasciate in posa per un quarto d’ora e risciacquate con acqua tiepida. Si può ripetere il trattamento una volta alla settimana.